小一入學前先挨「3針常規疫苗」　北市逾5千學童還沒打

▲衛生局提醒，小一新生開學前須完成3劑疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

今年即將進入小學的小朋友打針了嗎？台北市衛生局指出，小一新生開學前須完成3劑疫苗接種，包括「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗」、「日本腦炎疫苗」和「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗」，但根據統計，三項疫苗全數完成率僅78.21%，尚有5,474位學童未完成3劑接種。

台北市疾管科科長歐佳齡指出，依據全國性預防接種資訊系統（NIIS）統計資料，截至108年7月9日止，北市108年度即將入國小一年級之新生計2萬5,123人，其中「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（第二劑）」接種率為89.24%、「活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗一劑 」接種率為86.22%，「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗（單一劑）」接種率為83.41%，仍有逾5千位學童還未完成接種。

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歐佳齡提醒，今年小學開學日為8月30日，新生須繳交「預防接種時程及紀錄表」影本給學校，家長要留意「出生滿5歲至國小入學前」要接種的3劑疫苗是否皆已完成接種，若尚未完成，要儘速帶到合約醫療院所完成應接種。

另外，自108年6月1日起，針對設籍北市6個月以上未滿1歲嬰兒，如需前往麻疹流行地區，可申請先接種一劑MMR疫苗，其費用由北市支應，申請者須攜機票及嬰兒戶口名簿（或戶籍謄本）相關文件，至北巿十二區健康服務中心完成資格審查後，至北市立聯合醫院十二區院外門診部辦理接種。