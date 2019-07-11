「牙齦出血」要狂補維生素C？營養師揭「過量危害」

▲網路流傳「牙齦出血是維他命C攝取不足」，營養師破迷思！（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人都有牙齦出血的經驗，網路流傳「牙齦出血是維他命C攝取不足」，真是這樣嗎？對此，營養師指出，而牙齦流血原因很多，如發炎、牙結石、牙周病等，建議要到牙科做檢查，且維他命C的代謝物有草酸，研究顯示若攝取過量，可能會增加結石的風險，因此千萬別聽信謠言貿然攝取大量維他命C，

營養師林世航指出，維生素C可幫助膠原蛋白合成，當維生素C長期嚴重攝取不足，會導致膠原蛋白不足，使得原本具有膠原蛋白的組織崩散，像是牙齦、皮膚等，因此會漸漸地出現牙齦萎縮、流血，嚴重者甚至出現壞血病，因此維生素C還有另一個名字叫「抗壞血酸」。

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因此網路上也出現「牙齒流血是維生素C攝取不足」的說法，但林世航解釋，牙齦流血的原因非常多，例如牙齦炎、牙結石、牙周病等，都有可能導致出血現象，並不一定是維生素C攝取不足的問題。

▲有牙齦出血問題的民眾，一定要盡快到牙科做檢查。（圖／免費圖庫）

林世航進一步指出，關於維生素C攝取問題，根據目前營養調查顯示，國內成年人的維生素C攝取狀況還算足夠，而攝取不足的族群，也不至於有缺乏的現象，建議有牙齦流血問題的民眾，一定要前往牙科做檢查。

而關於維他命C的補充，林世航表示，維他命C必須從食物中獲得，人體無法自行合成，可選擇新鮮水果如芭樂、小蕃茄、柑橘，建議每餐吃一份拳頭大水果即可，就不用擔心攝取不足。

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