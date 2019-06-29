追妹都被發卡！「10點好人症狀」你中幾項？　專家獨授4招能治好



▲追妹常被發好人卡？快看自己的「好人症狀」中了幾點？（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／約會診療室

所謂「好人」，常用來形容那些自覺可以跟女孩成為神仙眷侶的人，他們自認憑什麼呢？憑他們是女孩最親近的密友，為了完成女孩的待辦事項，可以賣血賣肝豁出性命，即使女孩還沒為了其他渣男心碎難過，他們也早就預備好可能厚實但註定沒回報的肩膀，專供女孩哭到鼻涕橫流；年齡分佈從青少年、壯年、到中年都有。當好人的心上人拒絕進一步追求時，不論呈現肅殺或稱得上溫馨的場面，好人都會果斷地下判決：「都是這她的錯，我對她這麼用心，她卻只愛渣到不行的八加九。」

好人的心理成因：



以上定義其實只是如蜻蜓點水，點出好人症候群的一些現象，不算太全面的分析。接下來讓我們化身外表看似小孩的偵探，抽絲剝繭患者是如何感染上「好人症候群」的。

身為一個好人，他的中心思想是「討好所有的人」——注意，那與發自內心的同情心和善良有所不同。罹患「好人症候群」的人，心中有一股抑制不了的衝動，極度渴求外在的認可，而且盡全力避免任何形式的衝突和對峙。也許並沒意識到，但他們都用一廂情願的方式，在心裡默默跟社會大眾簽署了3份隱形的合約：

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●「如果我是個好人，那每個人就得愛我、喜歡我，我覺得性感的女孩也應該渴望我。」



●「如果在其他人開口之前，我就已經設法滿足他們的需求，那作為回報，在我還沒開口前，其他人也應該要滿足我。」



●「如果我做對每一件事情，那麼人生肯定會是一條無憂無慮的康莊大道。」



對，這三個條款都聽來鄉愿又不切實際，但在潛意識的層面，好人真的或多或少對此深信不疑。大多數好人堅信這一式兩份的合約，認為只要把甲方這份保管妥當，其他人也會手牽手一起遵守，殊不知乙方早就把合約給燒燬。而好人們則因此憤世嫉俗，或覺得無助到生無可戀。

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「好人症候群」的症狀和特徵：



●假如生命裡有一個重要他人，或是強勢的女性角色，好人就會讓對方領導、主宰、審查他的每一個行為，照別人想要的劇本演。



●好人願意為其他人豁出性命，即便是極度不方便或完全不合理的事情，也使命必達。諷刺的是，為他人拚命的當下，好人自己的生活卻早已一團亂。



●總是同意大家說的話，往往因為別人改變自己的立場，委曲求全只為達「世界和平」的偉大願景，絕對不讓自己以外的人不開心！



●犧牲自己的權利，壓縮自己的空間，抹除自己的界線，解除自己的地雷，然後動不動就開始受害者的角色扮演。



●總是離其他男人以及他們展現出的雄赳赳氣質有一段距離。



●容易感到自我厭惡。



●常常無法發揮全部的實力。



●習慣用負面/消極的方式造成他人的不快。



●以外人的眼光來看，時常覺得好人行事的動機不明。



●情感過度依賴。



（事先聲明：為了清楚解釋這個好人現象，我們必須用淺顯易懂的文字跟語調來說明，因此閱讀以下幾個段落時請不要過於走心。我們深切譴責所有形式的性別歧視。）



▲會罹患好人症候群，可能受到先天及後天的影響。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

男人會罹患好人症候群，受到許多不同的因素影響，而全部都會歸結到那先天vs.後天的爭議。我們的個性大多在孩提時候養成，到青少年時定型。在台灣社會近年的演進中，眾多因素在男孩的社會化過程中扮演了重要角色。離婚率的提高，使得家中缺乏有力量的男性角色，男孩也就少了可以模仿的楷模，也無從培養男子氣概；加上許多母親對於男人該有的形象，觀念非常扭曲又不切實際，而那都是在男孩小時候，就會灌輸的思想。

還有，整個教育體系算是被女性主導，更加深了前述觀點。當男孩在成長過程中缺乏成人男性楷模，驚人的高離婚率，還有激進女性主義崛起，使得現代社會的罪過加諸於男性身上，男人形象被大肆妖魔化強化的「好人有好報」典型，只讓迷惘的青年更加迷惘。

教養在行為發展中扮演了舉足輕重的角色。剛剛我稍微提及了「榜樣」，而男孩的榜樣和模範應該來自父親。身患好人症候群的男子，在成長背景中，父親的角色往往很影薄或者根本缺席。他們從未有機會好好跟父親深化關係，或建立起一個男人應該如何行事的思考框架。

最後，實行軍事管教的家長及強勢的年長手足，有可能讓男孩內化一種觀念：跟其他人的需求相較之下，我的需要比較不重要。



▲想要治好「好人症候群」，專家提醒，千萬「別把女人偶像化」。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

如何對治好人症候群？建設性的建議在這裡：



1.劃清自己的界線，有界線是件健康而性感的事：



好人們沒有明確的界線，無法界定何謂可以接受或不可接受的行為。不要為了眼前的好處，就擠壓自己堅持的價值。請看清一點：你無法討好所有人，而那也完全不要緊。



就算那個正妹明艷不可方物，兼之身材火辣誘人，也不可以忍忍她的公主癌，如果她對你、對你所相信的價值不尊重，千萬不要害怕一走了之。對其他人也要保持這種態度。



2.結交有理想/野心的朋友，和你敬仰的人物多多交流：



在你身邊最常接觸的5個朋友，加起來的平均就是你，這不由得你不信。那些無法幫助你成長、蛻變、進化的人，最好敬而遠之吧。



3.記得，女人也是人：



無論你對於女人懷抱怎麼樣理想的憧憬，要知道她們不是完美的。無需把女人偶像化，放上神龕燒香禮拜，也無需把女人妖魔化，壓在地上踩。接受女孩也是凡人的事實，然後開始把她們當成同類相處。



4.張開雙手，大力擁抱你的男子氣概，不需要感到難為情：



有一個非常真實的原因，可以解釋為何男人不壞女人不愛，而男人一乖女人就離開，就是因為：好人症候群患者通常生性不夠坦白。不論是渴求的熱情、嗜好、事業，或是你愛上的女人，你都不該駐足原地，害怕去追求。

身為一個男人，對於你想要的，不需要欺騙自己，也不用唬爛自己，儘管放手一博，到荒野去跟現實的狼群奮鬥，即便可能失敗，即便可能出糗。不管你覺得自己的目標和夢想是否不切實際，誰在乎呢？最終，該在乎自己想法的，也只有你自己，因為你對自己要負上完全的責任。

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希望有幫助到你，下次見！

本文經授權轉自：《根治「好人症候群」最強四大藥方一次揭露》

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