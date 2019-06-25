「體重壓垮健康」骨科醫師年減41公斤　向糖尿病說拜拜

▲▼體重曾破百公斤影響健康的陳陳劍龍，靠運動和節食1年減掉41.8公斤。（圖／游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

曾經是初期糖尿病患者，50歲就罹患退化性膝關節炎，2018年6月體重達114.2公斤的羅東博愛醫院骨科醫師陳劍龍，健康狀況堪慮；他花了一年時間減掉41.8公斤，維持72.4公斤超過1個月。25日在院內展現瘦身成果，不少同仁欣羨之餘，也問起減重方法，陳醫師笑說，「不靠藥物手術，而是運動和節食」。

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羅東博愛醫院脊椎外科部主任陳劍龍醫師，以精湛的微創脊椎手術著稱，來到博愛醫院12年，體重卻始終居高不下，2018年6月，他的體重來到顛峰，開始影響日常作息和健康狀況。

羅東博愛醫院執行長許子文見狀，向陳下戰帖，要求他在一年之內減重36公斤，並為他募集院內營養科營養師和家醫科醫師當「軍師」。

羅東博愛醫院表示，醫師工作繁忙且作息不固定，要讓陳劍龍好好注意飲食並不容易，營養師團隊成立LINE群組，要求陳劍龍「每吃必拍」，上傳照片由營養師「公審」，讓他真正意識到自己吃了什麼。

每天早晚量測體重，且只要吃進熱量就必須記錄，數月下來逐漸讓陳劍龍了解自己的問題出在哪裡；鐵齒的他原本只有節食，後來開始「調整飲食」，謹記營養師的教戰守則：不只少量，還要「少油少鹽」；前半年前他瘦了26公斤，後半年他又減下15.8公斤，如今體重達72.4公斤，且成功維持1個多月。

25日醫院執行長許子文依約給予陳醫師，很開心看見陳健康瘦下來；軍師團一員的家醫科張賢政主任表示，陳沒有靠降血糖藥物，便讓糖尿病指標-糖化血色素(HbA1c)保持在正常值6以下，且空腹血糖數值從原本的206mg/dl，降至90mg/dl（<100mg/dl為正常值），脫離糖尿病，這個案例讓他信心大增，值得分享給更多病人。