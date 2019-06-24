成功保留膝關節　截骨矯正手術代替破壞性人工關節換置術

▲52歲張先生經安南醫院骨科許峻誠醫師，施以高位脛骨截骨手術保留原有膝關節及改善膝蓋變形，術後2個月即可正常行走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

52歲張先生是一位熱愛運動的好手，但左側膝蓋疼痛常達1年之久，最近症狀加劇，每步行一小段路就需歇息，甚至疼痛到無法動彈，經安南醫院骨科許峻誠醫師檢查，發現張先生內側膝蓋軟骨磨損併有膝關節內翻，經高位脛骨截骨手術保留原有膝關節及改善膝蓋變形，術後2個月即可正常行走。

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許峻誠醫師說，患者因復健等保守治療效果不佳，想要接受手術治療，因考慮到張先生的年紀較為年輕，往後可能需要再次接受人工關節置換手術，以及人工關節置換手術後會造成的種種活動受限。因此，許峻誠醫師建議張先生接受高位脛骨截骨手術（High tibia osteotomy ,HTO）以保留原有膝關節及改善膝蓋變形，術後2個月張先生即可正常行走，左膝關節的負重力量平均分布而使疼痛症狀解除，6個月後就能簡單運動。許醫師強調目前此類手術雖有諸多好處但不是萬靈藥，對於50至65歲相對年輕的病人，如膝退化變形只影響單一關節面且體重適當之病人都可以考慮以截骨矯正（HTO）來取代人工關節置換。



另外一位病人是45歲高雄上班族陳先生，因20多年前車禍造成脛骨骨折後遺存變形，這20幾年來膝蓋呈現內翻，行動雖不便，疼痛偶爾發作但日常生活尚可接受。但這兩、三年疼痛加劇且無法長時間行走或站立，陳先生多處諮詢醫師，因不想太早接受人工關節置換，經討論後由骨科張伯群醫師安排脛骨高位矯正手術同時關節鏡骨刺部分清除，手術後1個多月脛骨開始癒合同時擺脫拐杖行走，陳先生行走時內側疼痛感消失且行走距離也不如術前嚴重受限。



張伯群醫師指出，膝關節旁或關節內骨折容易遺存關節表面受損或關節旁內翻變形，因此在骨折癒合後，長期仍有創傷後關節炎的發生機會，膝關節應做長時間的保護及保養，及強化下肢的肌耐力，避免關節不穩定，造成關節軟骨過度負擔。在過去嚴重膝創傷性關節炎的處理，最終以人工關節手術為主流，近幾年來台灣醫療科技進展，可協助矯正的精準度大幅提升。因此在壯年族群的膝退化關節炎，矯正手術可能是更適合的選項。



許峻誠醫師也表示，在其執行20多例矯正手術當中，失血量較低幾乎不需輸血，出院時間較快，大部分病友一個多月擺脫助行器且內側關節疼痛緩解。根據目前的文獻報告，矯正延後人工關節的時程平均至少10至15年，用3個月的恢復期來換取未來10年以上免除人工關節， 對病友來說的確值得考慮。



許峻誠醫師表示高位脛骨截骨手術又稱「保膝手術」，主要是矯治病人膝關節在力學上的內翻及減輕內側之壓力，手術過程中只要將在小腿脛骨上方截開一段缺口，沿著矯正脛骨的軸線，將一小塊骨頭補進這個缺口後，讓內側關節壓力減低、傷口小出血量小恢復快，再加上適當的鋼板固定，使病人的膝關節壓力不再集中於內側，故能減輕原本疼痛之問題，還可以繼續使用自己的關節，特別是針對腎功能不佳的病人，避免置換人工關節後容易受到感染的風險。不僅開刀危險性低，恢復期短，又可以讓患者免除長期吃止痛藥的困擾，是對病患新的選擇。



張醫師及許醫師都強調目前國外已經有某些研究證實，內側膝蓋軟骨經此手術後甚至可以部分再生，而成功的高位脛骨截骨術可以延長膝關節使用年限，倘若保養得宜甚至可以不用人工膝關節置換。在此類手術傳統上進行的過程，需要一直使用術中X光確認矯正之角度，耗時又需要接受相對高量之輻射劑量，此外手術醫師需要長時間之學習才能獲得良好之預後，安南醫院可在術前就借助電腦軟體之運算及3D列印模具的技術，事先決定好截骨之位置、角度及深度，則可以大幅減少手術之時間及術中輻射劑量，並降低術中之併發症，達到簡單又安全的手術。



林瑞模院長指出，安南醫院積極推動保膝治療，1年多來醫院已執行超過40多例膝關節上下的矯正手術，在手術效率及精準度有大幅提升，為讓每位關節病友接受最適合的治療，醫院已正在規劃設置關節照護暨重建中心，配合減重、復健、超音波輔助治療、局部注射及進階的矯正手術或人工關節手術，以個人化的方式為病友提供服務。