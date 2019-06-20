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42歲女試管3次失敗　靠「胚胎縮時攝影」助孕終得女！

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▲懷孕,寶寶（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名42歲女性做3次試管失敗，透過新技術終於如願得女。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

42歲吳太太（化名）第一胎因胎兒異常而流產，4年前就發現卵巢功能不佳，能取的卵子數量有限，做了3次試管嬰兒都失敗，直到106年第4次終於成功產女，今年想再替女兒添一個伴，但卵子數只取能到3顆，最後使用胚胎縮時攝影監控培養箱，胚胎在第3天植入後就成功著床，目前懷孕已滿17週。

現代因晚婚、工作等壓力，不孕症越來越常見。收治該案例的中山醫院生殖醫學中心負責人黎惠波醫師說明，以往做試管嬰兒可透過PGS篩檢，但高齡、卵巢功能不良、取卵數較少的不孕女性無法進行PGS篩檢，就可使用縮時攝影監控培養箱來挑選最優良的胚胎植入。

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中山醫院生殖醫學中心。（圖／記者趙于婷攝）

▲中山醫院去年引進胚胎縮時攝影監控培養箱。（圖／記者趙于婷攝）

吳先生受訪時指出，做人工生殖最難熬的就是等待的過程，最後如果沒有成功著床，心裡的失落感很重，這次透過縮時攝影監控培養箱，從很少的胚胎篩選出品質好的著床，一次就成功了。

醫療團隊胚胎師李黛君解釋，傳統培養箱需每日一次將胚胎取出觀察以判別優劣，但取出的過程難免會使胚胎受到外在環境影響，且只能看到外觀型態，取得的資料數據有限。

而縮時攝影培養箱能以內建攝影機紀錄胚胎生長過程，減少拿出培養箱的次數，24小時的影像觀察，15分鐘會幫胚胎照一張相，能得知胚胎是否正常分裂、細胞數目是否正常、有無碎片等動態變化，有助提高優選率與著床成功率。

黎惠波強調，隨著現代生殖醫學技術的進步，不孕療程和成功率也大大提高，有相關問題的民眾都可和另一半前往醫院做檢查，和醫師討論適合的生子計畫。

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關鍵字： 不孕症 生產 產子 人工生殖 試管嬰兒
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