止咳藥水喝不停恐致命　藥師提「4大戒斷症狀」你可能成癮了

▲止咳藥水含有鴉片製成的「阿片酊」，使用過量會有死亡風險。（圖／彰化醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

喝止咳藥水一不小心可能會成癮！藥師指出，一般民眾常忽略藥物成癮的問題，但其實許多市售感冒止咳藥都可能會上癮，以廣為人知的「甘草止咳藥水」來說，因成分中有經由鴉片製成的「阿片酊」，使用過量不僅可能導致成癮問題，還可能因呼吸抑制，造成死亡，服用這類藥物需留意是否有「渴望服藥、不安、盜汗、失眠」等戒斷症狀。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師陳凱威舉例，綜合感冒藥當中常出現的鎮咳藥Codeine（可待因），經由肝臟代謝後會轉變為嗎啡，能夠達到止咳止痛療效。

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但一般民眾常忽略包裝上的指示用法，往往認為要快速達到療效就任意增加劑量，一次服用2至3倍劑量或將整罐感冒或止咳糖漿一口氣喝完，藥物過量除了會增加身體代謝負擔外，也可能因此產生成癮性。

另外一款常見的醫師處方用藥「甘草止咳藥水」，同樣對於鎮咳祛痰效果顯著，但陳凱威說，內容成分除了順氣化痰的甘草外，還添加有祛痰劑與阿片酊等藥，其中阿片酊即經由鴉片所製成，若過量服用輕者可能致便秘副作用，重者恐產生成癮問題，甚至導致呼吸抑制而造成死亡。

含鴉片類藥物（如Codeine或阿片酊）過量服用後急速減藥或停用恐有戒斷症狀現象，若中毒恐有意識混亂、異常嗜睡、癱軟、呼吸抑制，甚至導致死亡的風險。陳凱威提醒，任何藥物都務必遵照醫囑服用或諮詢藥師服用方法，切勿自行購買服用，更不可任意改變用法，含鴉片類藥物也避免與其他中樞抑制藥物或酒精同時服用，以減少副作用發生。