台灣人一年外帶6億杯咖啡「可疊13萬座101」　這款最多人愛！

▲調查發現，台灣人一天外帶咖啡杯數高達6億杯。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

現代人早餐或午後一杯咖啡已是家常便飯，根據《食力》統計市場數據發現，台灣的外帶咖啡杯數，竟高達6億杯，相當於可疊成13萬座101。另外，為吸引民眾購買，業者也不斷推出新口味單品咖啡和花式咖啡，但根據調查，「拿鐵」還是大眾最愛，占45.7%，第二則是占38.61%「美式咖啡」。

台灣人一年外帶的咖啡量排列出來可繞地球1.35圈！根據統計，台灣人2018年平均每年飲用咖啡杯數已達到204杯，在有飲用咖啡的民眾中，37.27%每天1杯咖啡，9.91%每天喝到2杯。

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台灣能有這麼高的咖啡外帶率，也得功於全台11,000家便利商店和高達前3大的連鎖咖啡館（總數高達1,358家）。除了外出購買之外，現在也有許多民眾自行沖煮，調查發現，有35.14%的民眾會採買咖啡豆、咖啡粉。

▲拿鐵仍是多數人會選擇的咖啡種類。

過去曾有研究指出，適量喝咖啡有助預防心血管疾病和減重。中醫師周宗翰指出，以黑咖啡來看，咖啡裡含有咖啡因，可促進新陳代謝，加速脂肪分解，但也要特別注意，若身體攝取過量的咖啡因，容易造成血管過度收縮，反而會導致血液循環變差，食物能量無法在體內被有效利用，就會轉變成脂肪堆積。

周宗翰提醒，若有慢性疾病，也要注意咖啡攝取，糖尿病患者建議要選擇低咖啡因，高血壓患者則要避免一早起床就灌飲咖啡，避免血壓一時飆高，而孕婦每天不超過200毫克咖啡因，以免增加流產、早產或者嬰兒體重不足的風險。