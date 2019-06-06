C肝不治療會進展到肝硬化　新藥治癒率高達9成以上免做肝苦人

▲奇美醫學中心胃腸肝膽科暨全人醫療科醫師陳建安說，2019年6月1日起，健保局同意不必等6個月可馬上使用新藥治療，副作用小，治癒率高達9成以上。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

慢性C型肝炎若不治療，大約有25％的人會進展到肝硬化，惟治療過程常因「副作用」太大，造成患者被迫中止治療，甚至發生憾事，奇美醫學中心胃腸肝膽科暨全人醫療科醫師陳建安說，2019年6月1日起，健保局同意不必等6個月可馬上使用新藥治療，副作用小，治癒率高達9成以上。

陳建安醫師舉案例指出，1名47歲的陳小姐是一名C型肝炎病人，其母親也是C型肝炎曾接受過干擾素與雷巴威靈治療無法忍受而中斷治療，後因肝硬化過世，陳小姐雖然對於自己健康也很在意，但因為害怕干擾素的副作用而不敢治療。

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近年C肝新藥，直接作用抗病毒藥問世，目前新藥已納入健保給付且不再受限肝纖維化程度，陳小姐趁著這次機會接受直接作用抗病毒藥的治療，大約3個月的時間，體內的C型肝炎病毒已經完全清除，而且治療過程沒有什麼副作用產生。

陳建安醫師指出，感染C型肝炎病毒後大8成的人會演變成慢性C型肝炎，而慢性C型肝炎若不治療，隨著時間的進展，大約有25％的人在20～30年內會進展到肝硬化，而喝酒會加速肝硬化的形成。一旦肝硬化形成，每年有2～7％的機會產生肝癌。

根據衛生福利部國民健康署的統計資料，慢性肝病與肝硬化在國人十大死因佔有一席之地，癌症位居十大死因之首，而肝癌則蟬聯十大癌症中排行第2名。慢性肝病與肝硬化是中年人（45-64歲）死因的第3名，肝病的危害不容小覷。

另外由於感染C型肝炎後有80％的人不會有症狀，即使有症狀初期也相對輕微，如疲累、虛弱、也有人會感到腹部不適、沒胃口、體重減輕、精神沮喪或是有輕微的黃疸等，大多數病人都是不自覺，因此不可不慎。

C型肝炎病毒是藉由血液傳染，因此預防是第一步；在1992年之前民眾都需先篩檢C型肝炎呈陰性才能捐血，加上拋棄式醫療器材逐漸普及，已大幅減少經由輸血或注射針具為感染途徑。一般來說，共用餐具、握手、擁抱等是不會傳染C型肝炎的。

C型肝炎病毒突變率很高，目前仍無有效的疫苗來預防感染。在1990年代初期人類對於這類的病毒感染也沒有有效的藥物，第一個被使用的藥物是干擾素（Interferons），而單獨使用干擾素治療大約只有1成的治癒率。干擾素是人體中本就存在的一種物質，當病毒侵入人體後，人體的免疫系統會產生干擾素以抵抗病毒，並同時警告鄰近正常的細胞，共同防止病毒入侵。大部分慢性肝炎的病人，其血清中測得的干擾素很低，顯示病人干擾素分泌的能力，已趕不上病毒大量複製的速度。

到1990年代中期，研究學者發現干擾素併用口服雷巴威靈（Ribavirin）這類抑制病毒核糖核酸合成的藥物會讓療效大為提高，後續干擾素又被聚乙二醇（Pegylated）化成為長效型，稍微增加病人的接受度及療效，一度成為C型肝炎治療的主流。然而干擾素加上雷巴威靈的療法，副作用很多，諸如干擾素的類似流感、掉髮、骨髓抑制、失眠、憂鬱及雷巴威靈的溶血性貧血等，因此採用治療並未普及。

2011年，直接作用抗病毒藥（簡稱DAA）上市，三合一療法雖增加一些困難治療基因型的治癒率，但干擾素及雷巴威靈的副作用仍沒有減少，而且DAA的價格昂貴，多顆藥物的服藥複雜同時也不方便。

直到2014年，新一代不需要合併干擾素使用的全口服藥物問市，目前台灣有的藥物包括：Harvoni® （夏奉寧）、Sovaldi®鄉( 索華迪)、Viekirax + Exviera®（維建樂＋易奇瑞）、Daklinza + Sunvepra®（(坦克干＋速威干)、Zepatier®（賀肝樂)、Maviret®（艾百樂）以及新上市的Epclusa®（宜譜莎）等，治療對象也擴及涵蓋全基因型的Ｃ型肝炎、腎功能不佳及部分肝代償不全等的病人。

幾乎所有C型肝炎病人都有機會接受藥物治療，新一代直接作用抗病毒藥物不僅不需使用干擾素，副作用大幅降低，療程短，全口服，治癒率更高達9成以上，只要避開藥物交互作用，基本上都很安全。

陳建安醫師強調，2019年6月起，只要確定C型肝炎感染，可不需再等6個月即可治療，希望藉由讓更多C型肝炎病人能儘早接受全口服抗病毒新藥的治療，達到以治療引領預防的策略，對於1966年以後出生且年滿45歲的民眾，提供終生一次的B、C肝篩檢，有效阻斷C型肝炎的傳染途徑，希望台灣領先全球，以達成2025年就消除C肝的願景，免做「肝」苦人。