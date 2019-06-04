▲快快筆記！白蘿蔔很營養，但別跟這幾種食物一起吃。（圖／達志示意圖）

生活中心／台北報導

白蘿蔔含有豐富的維生素C、膳食纖維，經常食用能促進消化和提高免疫力，甚至有助於預防大腸癌。但你知道嗎？雖然多吃它有益身體健康，不過據香港媒體《food.ndtv》報導，吃之前得先注意避開以下幾樣食物。

1.白蘿蔔不建議搭配紅蘿蔔

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白蘿蔔的維生素C含量極高，對人體健康非常有益，而紅蘿蔔含有一種叫「抗壞血酸」的化合物，會破壞白蘿蔔中的維生素C，雖然兩者對健康都很加分，但同時吃的話可能會互相抵消，使吸收的營養被扣分。

2.白蘿蔔勿搭配人參

在中醫觀點來說「人參補氣」，而白蘿蔔屬於寒性食物，吃了會「破氣」，也因此兩者同吃會使人參中的有效成分流失，影響人參的療效。

▲吃白蘿蔔和黑木耳會導致皮炎、腳氣和老年斑。（圖／123RF）

3.白蘿蔔勿和木耳同時吃

上述不斷提到白蘿蔔是寒性食物，具有清熱解毒、健胃消食、化痰止咳等功效，但如果配上了木耳，對某些有特殊敏感性體質的人來說，容易引起過敏性皮炎、腳癬和老年斑，為了避免這些症狀產生，最好不要同時吃。

4.白蘿蔔不能和橘子同吃

吃下白蘿蔔後，人體內會迅速產生「硫氰酸鹽」。而橘子含有大量生物類黃酮，進入人體後會轉化成羝苯甲酸和阿魏酸，兩者和硫氰酸鹽混和後則會變成硫氰酸，是一種可能引起甲狀腺腫大的物質。

另外最好也別跟柿子、蘋果和葡萄等水果含有豐富的植物色素搭配到，吃下後會在腸道內分解，形成一種酸性物質，此時如果再吃蘿蔔，體內就會產生硫氰酸，從而導致甲狀腺腫脹。