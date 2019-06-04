不只登革熱！今年4例日本腦炎3例在高雄中鏢　

▲日本腦炎疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本腦炎進入流行季節，疾病管制署今（4）日公布國內新增2例日腦病例，分別發生在嘉義市東區及高雄市左營區。國內今年到目前為止共有4例日本腦炎，當中3例發生在高雄，1例在嘉義，新增病例以南部地區為多，提醒民眾提高警覺，若出入豬舍及水稻田等高風險環境，務必做好防蚊措施。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，新增的2名個案為嘉義市50多歲男性及高雄市50多歲女性，兩人近期皆無國外旅遊史，分別於5月21日及23日陸續發燒、意識障礙、昏迷等症狀，就醫後經檢驗確診，目前兩名個案皆於加護病房治療中。

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其中嘉義市個案位於東區住家及嘉義縣中埔鄉的菜園附近3公里內分別有多處豬舍、水稻田及禽舍；至於高雄市個案，其住家附近無豬舍，但有水田、水窪地及禽舍等。

黃婉婷提醒，日本腦炎感染大部分會以無症狀表現，一旦出現腦炎症狀已經屬比較嚴重感染，當中約1/5會留下後遺症如肢體無力、手抖腳抖、意識障礙無法清醒等。

▲蚊子示意圖。（圖／達志影像）

日本腦炎傳播須經由具有感染力的病媒蚊叮咬，人不會直接傳染給人，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏及黎明時段，請民眾儘量避免於高峰時段在以上高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

國內今（2019）年截至目前共4例確定病例，分別為高雄市3例及嘉義市1例；近年各縣市多曾出現散發病例，2015至2018年全國同期確定病例數分別為1、2、3及11例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險。