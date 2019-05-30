激情→老夫老妻！情侶同居「4大現實關卡」超痛　你們過得了？



▲決定和另一半同居後，卻發現激情漸漸消失了嗎？（示意圖／視覺中國）

文／蘋汝妹

妳曾經跟另一半同居過嗎？決定住在一起的理由是什麼？因為相愛、因為方便、因為省錢、因為習慣？兩個人的愛情，生活在同一座屋簷下，再甜蜜的關係都會發酵出無法預期的化學變化，有的情侶因為了解更深愛，有些戀人卻因為了解而分開。

同居＝睡醒就很美的愛情？這一場看似浪漫的冒險，其實還隱藏著4大隱形的關卡.......

❶ 裸生活：揭開愛情的包裝紙

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「以為我們的愛夠深，卻躺不進同一張雙人床裡。」從睡夢中驚醒，才發現自己像個天真的女孩，身邊躺的不是白馬王子，而是一個戒不掉起床氣的暴走男？女孩想化妝美美的出門，男人卻顯盡不耐等候的情緒，妳喜歡吃早午餐，他連假日都不肯陪妳坐在窗邊、曬著太陽吃早餐。

對於一起生活這件事，我們曾經有過許多的嚮往，

但揭開愛情的包裝紙才發現，有時現實就是醜得如此裸露。

❷ 私領域：從分享走入共享

日夜不間斷的相處才發現，我們還沒算出最適合彼此的「愛情黏著率」，關掉約會時程的行事曆，習慣彼此在身邊，卻發現戀愛原來只是生活的冰山一角，妳喜歡熱鬧，週末邀請三五好友來家裡喝兩杯、開火鍋趴踢 ; 他卻喜歡安靜私領域，在「居家空間」與「社交生活」明確地畫出一條線。

你說你需要私人空間，週五夜晚我只想要你陪 ; 我喜歡的電影太過安靜，無聊到壓不住你的好奇心，於是我們假裝彼此各有空間，卻瞞不了那股難以交集的遺憾。當我們收起情慾，尖銳稜角相互牴觸，磨掉的不只是愛情，還有對幸福的確信。



▲面對現實生活，兩人常因為柴米油鹽醬醋茶各種問題爭吵？（示意圖／視覺中國）

❸ 現實面：柴米油鹽醬醋茶

每天24小時，都是張張支出複雜交疊的菜單。我們很難瀟灑的掏出鈔票AA制，因為我們連「一張衛生紙的質感」、「洗衣粉要放在洗衣機的哪個方位」都可能意見不合，誰賺得比較多？誰做的家事比較多？愛情有時候難免變得俗氣，在誰為誰付出的比較多這個千古難題裡拉扯。

我那雙曾經在鍵盤上跳躍的嫩白指尖，如今滿是刀痕，你那道在職場敏感獨到的判斷力，如今緊釘在窗邊，跟著蒼蠅與蜜蜂的逃出路線較勁。

有時候覺得生活可愛，有時候覺得生活辛苦，問一句值不值得？我們只能相信柴米油鹽醬醋茶，都將釋放最美的原味，無謂獨當一面或獨佔光芒的邏輯，唯有平衡，才是唯一道理。

❹ 速試婚：愛情卸妝後的關係

當一個男人問你，要不要同居？妳首先該問過自己，與這個對象，想走向什麼樣的關係？收拾行李前更應該了解－「同居不是保障流程，任何妳想要的進展，這趟冒險都未必能給予。」

熱戀情侶共享生活，激情會迅速老化為老夫老妻。長跑戀人同居，融化的是愛情卸妝後的關係。當兩個人的行李放在同個空間，不代表我們的未來處於同樣的時空。有的人心裡擺著簽約時程計畫，有的人卻渴望一只空白的合約永遠空在那裡。

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《睡醒就很美的愛情？情侶同居4大關卡》

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