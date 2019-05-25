WHA政府進不去！台灣勞團卻以「國際工會代表」向世界發言

▲嘉基工會理事長趙麟宇（左三）加入國際工會，成功進入WHA。（圖／嘉基工會提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣雖連3年未接獲世界衛生大會（WHA）邀請函，但民間團體仍憑藉在議題上的努力，與各成員國平起平坐。去年加入國際工會（Public Services International）的嘉基工會，今年則以會員工會身份正式進入WHA，以國際工會代表身份向世界發言，讓台灣人在世界舞台上被看見，走出參與國際的活路。

嘉基工會理事長趙麟宇醫師於5月23日WHA委員會上，代表國際工會針對全球暖化危機向WHA委員會提出建言。趙麟宇會後感慨說，面對外交孤立，台灣在WHA要以國家身份成為觀察員，變數很多，不如與WHA內部的各種非國家行為者合作，獲取代表權出席。

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臺北市醫師職業工會理事長黃致翰醫師則提到，台灣醫療品質與全民健保制度舉世聞名，作為醫療從業人員樂於分享技術以嘉惠友邦，深信台灣的參與能在全球化中扮演一定角色。

▲外交部與僑團在日內瓦積極宣傳台灣。（圖／衛福部提供）

黃致翰也希望，政府在宣揚先進技術、照護制度的同時，能夠看見處於血汗環境中的醫療人員，制度性改善勞動環境，「我們應該要成為正確的示範，讓友邦知道提升國民健康，不見得要以醫療從業者的血汗為代價。」

台灣如何能夠走出先天侷限，讓國際聽到我們的呼聲？除了政府既有的外交努力，以往在國內力爭勞動權益的工會組織，或許也提供了另外一個答案。嘉基醫院工會與台北市醫師職業工會共同呼籲：

一， 醫療從業人員主動組織並加入工會，持續改善勞動條件，讓救人性命甚至到提供醫療外交技術支援的醫護人員，免於不友善的勞動環境壓迫，才有機會讓精進自己的軟實力，也才能夠更驕傲地向世界發聲。

二， 透過工會等各種國際機構參與，我們的醫護人員與各國同步交流，可以走出外交活路，並對全球公共衛生與勞動條件做出貢獻。