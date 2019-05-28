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喵星人好熱！4方法幫助「主子秒降溫」...奴才還不快學起來

毛起來 MaoUp 毛起來 MaoUp

點評:貓貓不喜歡洗澡就可以這樣囉！
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▲▼ 。（圖／毛起來提供）

圖、文／毛起來 MaoUp

全球暖化的加劇讓夏天一年比一年熱，熱得要命但是電費又逐年攀升，總不能老是開整天冷氣，但是貓主子好熱怎麼辦？毛起來提供4個簡單方法，幫你省荷包又能幫貓主子降溫。

1.用濕濕的手把貓貓的耳朵和身體毛髮沾濕
▲▼ 。（圖／毛起來提供）
貓咪討厭洗澡，不太可能像狗狗一樣夏天到了就在水中優游。不妨用濕濕的手幫貓主子的身體沾濕，可以達到簡易的降溫效果。此外，貓咪的耳朵是相當敏感的，因此用濕濕的手觸碰的時候請務必把動作放輕。

2.幫長毛貓剃毛
▲▼ 。（圖／毛起來提供）
在沒有冷氣的室內長毛貓尤其難熬，若沒辦法負擔龐大的冷氣電費，請務必替貓主子剃毛，以免貓咪為炎熱所苦。剃毛請務必注意，必須保留頭部、四肢和尾巴末端的毛，剃頭部和四肢的毛容易造成貓咪緊張而受傷，而若把尾巴的毛全剃光的話，貓咪會不認得自己的尾巴，進而去啃咬尾巴，造成尾巴受傷，剃毛也請務必要留下尾巴末端的毛（若自己沒把握，也可選擇評價良好的寵物店）。

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3. 讓貓掌和貓腳沾點水
▲▼ 。（圖／毛起來提供）
貓咪的腳掌不但有療癒的肉球，更是貓咪主要散熱的部位之一，因此天氣太熱的時候，請為貓主子的腳掌上沾點水。

4. 幫貓準備新鮮沁涼的水
▲▼ 。（圖／毛起來提供）
部份家貓長期吃乾糧已有飲水不足的問題，天氣太熱更要督促貓咪補充水份，新鮮沁涼的水也有對降低貓咪的體溫有幫助。

有了這4個簡單的降溫方法，即使炎夏當頭，貓主子也能更清涼愜意。

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《本文經毛起來 MAOUP同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

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關鍵字： 寵物健康 貓健康 毛起來 MaoUp 降溫 貓星人
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