天氣變化大「一年進急診四次！」　原來是白血球惹禍

▲氣候反覆無常，容易誘發氣喘。（示意圖／記者嚴云岑攝）

【健康醫療網記者林怡亭／報導】

阿嬤嚴重氣喘苦不堪言 治療有成歡喜出遠門

今年58歲的王阿嬤天性開朗，近年來卻深受嚴重氣喘所苦，為降低發作機率，減少自己外出活動的次數，心情也鬱鬱寡歡。每逢天氣溫差變化大，或不小心進入空氣品質較差的環境時，王阿嬤就有咳嗽、喘不過氣及呼吸困難的症狀，一年內因氣喘發作被送急診的次數就高達4次，嚴重時，甚至要住進加護病房。

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在規律使用吸入性類固醇與高劑量的口服類固醇後，病情控制仍相當有限，年初做抽血檢測，發現血液中嗜酸性白血球數值偏高，使用生物製劑藥物治療至今三個月期間，氣喘症狀明顯好轉穩定，減少口服類固醇的劑量，後來還參加家族環島五天四夜的旅行。

辨別嚴重氣喘類型 免疫球蛋白E、嗜酸性白血球是關鍵

收治王阿嬤的林口長庚醫院胸腔副教授林鴻銓醫師表示，依據2018年研究資料顯示，嚴重嗜酸性白血球型氣喘約佔所有氣喘患者比例中的6.2%（註1），目前台灣氣喘患者約有200萬人，其中嚴重氣喘人數就將近12.4萬。常見嚴重氣喘類型可分為免疫球蛋白E過高引起，或嗜酸性白血球數目增多導致。

臨床治療方式採階梯式用藥，若傳統吸入型類固醇與支氣管擴張器無法穩定控制，就會加入口服型類固醇輔助。部份嚴重型氣喘病患已有健保給付之生物製劑可以使用，未來也希望健保能放寬給付條件，幫助更多嚴重氣喘患者減輕治療上的經濟壓力、提升生活品質。

嚴重氣喘患者注意！ 確認自身類型有助對症下藥

林鴻銓醫師說明，嚴重過敏型氣喘常與免疫球蛋白E有關，症狀表現易因是否接觸到過敏原而忽好忽壞；而嚴重嗜酸性白血球型氣喘，發作原因則與體質、環境息息相關，如：天氣變化、交通廢氣排放等，症狀相對較持續頻繁地影響生活，且常伴隨共病發生，如：肥胖、鼻竇炎、胃食道逆流等。

林醫師建議，若嚴重氣喘患者在按時回診、遵循醫囑用藥後，病情仍持續無好轉跡象，可進一步接受血液檢測，了解自身嚴重氣喘類型，才有助對症下藥，早日向「呼吸順暢、生活健康快樂」的願景踏近一步。

氣喘症狀勿輕忽 及早治療及早控制

台灣氣喘諮詢協會理事長葉國偉醫師提醒，氣喘患者除了使用生物製劑來控制氣喘，吸入型藥物的規律使用也是非常重要的，氣喘患者如果長期忽略症狀，未按時用藥接受治療，除恐造成呼吸道重塑不可逆反應外，也將影響肺功能，進而增加氣喘急性發作之機率。

不僅有疾病惡化風險，對於患者生活、經濟層面都將產生重大影響。因此，若民眾發現自己有咳嗽、喘鳴、胸悶等疑似氣喘症狀，切勿只使用健康食品或嘗試偏方治療 ，應儘速就醫，尋求專科醫師協助，讓症狀及早獲得良好控制。

即將到來的5月7日是世界氣喘日，今年主題為停止氣喘（STOP Asthma）。藉此機會，葉國偉醫師也呼籲氣喘患者應重視「STOP」四原則：

Symptom Evaluation：辨別症狀輕重

Test Response：衡量治療反應

Observe and Assess：持續觀察評估

Proceed to Adjust Treatment：調整治療用藥

只要遵循以上原則，就能降低症狀發作次數，遠離氣喘危機。

註一：A retrospective observational study to characterize severe eosinophilic asthma in Taiwan

https://erj.ersjournals.com/content/52/suppl_62/PA3917

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資料來源： healthnews.com.tw