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每天半夜滴答尿6次　他「攝護腺腫5倍大」連尿失禁都上身

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▲尷尬，床事，陽痿，早洩，性無能，不舉，性功能障礙，性生活不協調，性侵，性騷擾，仙人跳，煩惱。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲每天半夜尿6次，結果是「攝護腺腫5倍大」連尿失禁都上身。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者趙于婷／台北報導

一名陳先先頻尿、夜尿情形嚴重，不只半夜要起床尿5、6次，還常常尿失禁，就醫檢查發現，攝護腺大小約150ml，高於一般人的5倍。醫師指出，病人的主因是攝護腺肥大，導致膀胱尿液無法完全排出，膀胱負荷量增加，使肌肉鬆弛，小便開始滴滴答答，採用雷射攝護腺剜除手術後，頻尿情況大幅改善。

陳先生自述，之前就醫曾採吃藥方式，但依舊無法改善其頻尿的症狀，到雙和醫院看診後，才知道原來是攝護腺肥大已高過於一般值。泌尿科高偉棠醫師指出，隨著年齡增長，男性攝護腺肥大的機率也逐漸上升，男性約在40歲之後，攝護腺就會開始肥大，50歲則約5成有攝護腺肥大症狀。

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雙和醫院泌尿科高偉棠醫師。（圖／雙和醫院提供）

▲雙和醫院泌尿科高偉棠醫師。（圖／雙和醫院提供）

高偉棠進一步提到，一般正常攝護腺重量約30ml，陳先生則已經到了150ml，除了會有解尿困難之外，往往還會伴隨勃起障礙，臨床上常見年輕病人詢問攝護腺肥大影響性功能障礙的問題，而雷射攝護腺剜除手術其是將攝護腺增生腺體取出，就類似剝橘子，找出橘子肉和橘子皮中間的界線剝開，在剝離過程不傷害到神經，一次清除乾淨，不產生沾黏，因此術後也不會影響到性能力。

高偉棠提醒，攝護腺肥大雖然不會立即危及生命，但當排尿症狀嚴重影響生活品質時，建議50歲以上男性應定期到專業泌尿科門診做初步評估，以便及早發現、及早治療。

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關鍵字： 攝護腺 攝護腺肥大 尿失禁 漏尿 高偉棠
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