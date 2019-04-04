孩童口腔發育不良？竟是抱奶瓶、吃軟質食物惹的禍！

點評: 寶寶臉型漂亮在這時期也是關鍵唷！

▲親餵母乳與六個月內開始進食塊狀食物，是寶寶臉型漂亮、呼吸道健康的關鍵。（圖／時報出版提供）

文／趙哲暘



預防是最好的治療：孩子打鼾的症狀需要盡早治療，但為什麼孩子的鼻道會狹窄？下巴會變小？為什麼舌頭力量會出問題而嚴重到出現睡眠呼吸中止的狀況？為什麼嚴重打鼾的小朋友都會有腺樣體與扁桃腺腫大的狀況？

口腔功能異常，咽喉氣道會變窄

根據美國史丹佛大學的小兒睡眠呼吸中止症診療權威吉爾米諾教授（Dr. Christin Guilleminault）與臺灣長庚醫院黃玉書醫師合作發表的學術報告，報告中一再提到「口腔功能異常導致上呼吸道大小的結構異常」，也就是說，小朋友會有狹窄的咽喉氣道，關鍵在於很多口腔功能如咀嚼、吞嚥、呼吸等出現異常。

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口腔功能異常的原因在於現代的孩子一出生，就以抱奶瓶喝配方奶取代吸吮母乳、吃軟而精緻的食物，缺少吸吮和咀嚼，舌肌力和咀嚼肌肉鍛鍊不足，造成口顎顏面發育不良，口腔功能不好，鼻子會阻塞、功能變差，最後需要用嘴巴呼吸。若是孩子從小就被訓練正確的吸吮與咀嚼等口腔功能，這些問題都可以防患未然。

▲像牛咀嚼食物一樣的能力。（圖／時報出版提供）

預防 : 孩子一出生就該訓練口腔功能

以下是孩童生長發育與功能發展時期的簡單圖示，我特別標示上、下頜骨發育高峰的時間，傳統牙科矯正是等孩子全部更換為恆齒列才進行，比較容易評估牙齒排列空間是否足夠，才能決定該不該拔牙，以及該拔哪些牙。

▲孩童生長發育與功能發展時期簡圖。（圖／時報出版提供）

事實上，齒列不整是顎骨發育異常的結果，因此，解決齒列不整或咬合不正，應該從改善牙齒周圍的上、下頜骨發育著手，牙齒自然會有足夠的空間排列。隨著更多可以幫助牙床擴張的裝置被研發出來，矯正的方向也逐漸改變，主要還是先從促進上、下頜骨發育開始。

若是孩子從一出生，家長就能引導孩子做到以下幾點，孩子一定會有健康的牙床，日後也不必花大量的時間精神做牙齒矯正，以及因頜骨發育異常衍生的鼻塞過敏、打鼾、睡眠呼吸中止等問題：

1. 六個月以內正確親餵母乳。

2. 四個月開始進食副食品。

3. 六個月能進食塊狀食物。

4. 六個月以後，逐漸以塊狀食物搭配母乳餵養。

5. 三歲：乳牙已經完全萌發，有能力進食堅果類等堅硬的食物。

6. 四歲：家長幫孩子檢查牙齒和鼻子和嘴巴：

(1) 乳牙的門牙要有牙縫，如果沒有牙縫，代表牙床太窄。

(2) 犬齒要有被磨耗，也就是咀嚼時，牙齒會「像牛咀嚼食物一樣」左右磨碎食物。若犬齒尖尖的、沒有被磨耗，代表孩子咀嚼時，快速且上下咬碎食物，未來更換恆齒後，就會齒列不整或暴牙。

(3) 有沒有容易鼻塞、感冒、用嘴巴呼吸、黑眼圈、打鼾、睡眠呼吸中止症的相關症狀。

本文摘自《當心！打鼾，孩子健康拉警報》／朱家宏（台中行健骨科診所院長）／時報出版