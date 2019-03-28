「春捲皮、豆腐」檢出違法防腐劑！新北驗清明食品3件不合格

▲板橋區家樂福1件「獅子頭（蛋素）」素食檢出蒜成分涉及標示不實。（圖／新北市衛生局提供，下同）



記者趙于婷／新北報導

清明節將至，新北市衛生局今（28）日公佈掃墓應景食品抽驗結果，有3件不合格。包括1件獅子頭成分標示不實、1件春捲皮、豆腐含不得檢出防腐劑，可開罰新臺幣3萬至300萬元，衛生局已命下架回收。

新北市衛生局副局長許朝程說明，此次抽驗包含潤餅皮、糕粿類食品、豆製品、花生粉、素食食品及生鮮蔬果，檢驗防腐劑、著色劑、殺菌劑、漂白劑、黃麴毒素、農藥殘留及非法食品添加物等。

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其中板橋區家樂福1件「獅子頭（蛋素）」素食檢出蒜成分涉及標示不實；新店區乾隆坊餐廳1件「春捲皮」含防腐劑「已二烯酸0.36g/kg（標準：不得檢出）」，但供應廠商分別為桃園市和台北市，皆已移請所轄衛生局追辦；另外，三重區無市招清粥小菜1件「豆腐」有防腐劑「苯甲酸0.44 g/kg（標準：不得檢出）」。

▲新店區乾隆坊餐廳「春捲皮」檢出不得添加防腐劑。

許朝程表示，為防止腐敗變質，食品可適量添加防腐劑來延長保存時間，但若過量添加且長期食用，可能會有腹瀉、腹痛、噁心嘔吐等症狀並影響肝腎功能。

因此「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」有明訂各項防腐劑使用範圍、用量及規格等限制，而這次檢出的「苯甲酸」及「己二烯酸」只能限量使用於乾酪、蘿蔔乾、果醬等產品；「豆腐」及「春捲皮」則不准添加。

衛生局呼籲，食品製造業者應善盡自主管理責任，合法正確使用食品添加物，販售業者應選擇信譽優良的製造商，並索取進貨憑證或檢驗合格證明，也建議民眾選購時應看清楚食品標示及有效期限，勿購買來路不明、過於鮮豔慘白或有刺激味的產品。