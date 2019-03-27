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山藥＝天然人參！專家曝「這4種人」最該吃　你正在減肥嗎？

點評:超愛山藥！！！
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山藥。（圖／達志／示意圖）
▲山藥營養價值高，專家建議4種人很適合吃。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

四神湯、火鍋配料裡，常見一塊白白一咬就爛的「山藥」！它雖然相貌平平，但卻富含營養，自古以來被視為物美價廉的補品。山藥含有蛋白質、碳水化合物、維生素及鈣、磷、鐵、鎂和鉀等營養，其中含有抗性澱粉，更具有降血壓和降血脂的作用。陸媒《生命時報》採訪專家，分析有4種人最適合吃山藥，你上榜了嗎？

該報採訪首都醫科大學附屬北京中醫醫院副院長王國瑋、上海華東醫院主任營養師陳霞飛、黑龍江省醫師協會營養學會副主任委員盧大平，他們指出，山藥能增強人體免疫力，具有抗氧、增進機體消化吸收功能、延緩老化、健脾止瀉、補肺潤燥和美容的效果。多元的功效使山藥有「天然人參」的美名。

山藥適合所有體質的人食用，但對「這4種人」來說，常吃山藥好處更多：

1.脾胃虛弱的人
山藥性平味甘，其中的高分子黏液蛋白具有健脾養胃的功效，對消化器官有保護作用，能修復黏膜，預防胃潰瘍。此外，豐富的澱粉酶還能促進消化、幫助腸胃蠕動、改善腸胃功能，讓腸胃能順利吸收營養。

2.糖尿病患者
山藥中還有鉀，能排除體內多餘水分以控制血壓。此外，黏性的食物能減緩體內糖分吸收，而其他礦物質如鎂、鋅和維生素也有助胰島素作用，避免飯後血糖飆高。但要小心的是，山藥澱粉含量比蔬菜高，因此在攝取山藥後應減少主食量，才能平穩血糖。

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胖,小腹。（圖／達志影像）
▲山藥是好澱粉來源，想減肥的人可吃它取代精緻澱粉為主食。（圖／達志／示意圖）

3.想控制體重者
山藥雖屬澱粉類，但脂肪含量很低，同時富含可溶性膳食纖維，吸水後體積膨脹，因此容易延長飽足感，對於正在減肥的人有很棒的輔助作用。尤其減肥時「千萬別禁澱粉」，因此這種優質的澱粉來源如山藥、地瓜、南瓜等就是你最棒的選擇。

4.肺虛咳嗽者
山藥含有 「薯蕷皂素」的黏稠特性，具有養肺氣、潤滑呼吸器官的作用，能夠改善肺虛咳嗽，緩和感冒時喉嚨不適的刺痛感，解咳化痰。

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關鍵字： 飲食健康 山藥 澱粉 營養 生命時報
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