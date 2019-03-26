吃藥配茶水風險在哪？當心這些「成分」和藥交互作用

▲茶感覺比其他飲品單純，配藥可以嗎？。（圖／記者楊筱柔攝）

文／藥師高月裡

Q：為什麼吃藥時最好不要喝茶？

A：吃藥時最好還是搭配開水一起服用，因為茶葉泡成茶水後，成分很複雜，裡頭有多種礦物質、維生素，還有芳香油、咖啡因和丹寧酸等，可能會與服用的藥物有交互作用，影響藥效。

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說明如下：

1.茶葉中的鞣酸（丹寧酸），會與藥物中的蛋白質、生物鹼、重金屬鹽作用產生沉澱，會影響療效和產生副作用。含有這些成分的藥物，西藥有：抗生素、強心苷類藥物、胃蛋白酶、胰酶片、多酶片、硫酸亞鐵、碳酸亞鐵、拘椽酸、鐵胺等含鐵劑、氫氧化鋁和鈣片等藥物。

中藥有：麻黃、黃連、黃柏、元胡、大薊、小薊、川牛膝、曼陀羅、黨參、黃芪、山藥等藥。尤其是含有鐵劑成分的捕血藥物，應避免併用。

2.茶葉中含有咖啡因（亦稱「咖啡鹼」），具有興奮作用，因此服用鎮靜、催眠、鎮咳類藥物時，也不宜用茶水送服，避免藥性衝突降低藥效。

雖然不是所有的藥都不適合以茶服用，但是我們很難分清哪些藥物可以哪些不可以，倒不如用白開水服用來得方便安全。

★本文經中華民國藥師公會全國聯合會授權，摘自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》。

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