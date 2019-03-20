口腔有白斑紅斑　小心口腔癌悄悄上身

▲台南市安南醫院耳鼻喉科醫師劉金瑞表示，透過口腔黏膜檢查，可早期發現早期治療口腔癌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

嚼檳榔是在台灣地區是常見的一種特殊嗜好，但嚼檳榔確實和口腔癌脫離不了關係，譬如在不嗜食檳榔的北美或歐洲地區，頰膜癌一年碰不到幾次，但在台灣，頰膜癌卻是最常碰到的口腔癌之一，台南市安南醫院耳鼻喉科醫師劉金瑞表示，透過口腔黏膜檢查，可早期發現早期治療口腔癌。

台灣拜嗜嚼檳榔所賜，口腔癌的每年新發生個案一直高居不下！而以台灣本島而論，許多嚼食檳榔人口比例高的地區如彰化、雲林、嘉義沿海及山地地區，恰也是口腔癌比例最高的地區，可見檳榔與口腔癌的高度相關性！

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劉金瑞醫師說，現在我們知道嚼檳榔之後，口腔會產生各類的癌前病變如白斑或紅斑，而這些癌前病變約有2~10％的機會會轉成癌症，而且常常是不可逆的變化。現在醫學上說到口腔癌，最重要一點還是在於預防。最有效的預防即在於遠離相關的危險因子，如嚼檳榔及抽煙等。

目前針對有嚼檳榔或吸菸的族群，國民健康署補助30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾、18至未滿30歲嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查，以早期發現早期治療，進而降低癌症的發生和死亡。民眾可持健保卡（18至未滿30歲原住民請多備戶口名簿）至健保特約具牙科、耳鼻喉科之醫療院所接受口腔粘膜檢查以防萬一。

劉金瑞醫師強調，口腔黏膜檢查並不會疼痛，是由醫生目視或觸診口腔黏膜，看有沒有疑似癌前病變或癌症的病兆。口腔黏膜檢查目的，在於除了可早期找到口腔癌外，更重要的是要找出癌前病變並予以適當治療，從而阻斷癌症的發生，除了可以改善部分輕微或淺層的病變外，還能減少日後再發生癌前病變與癌症的風險。