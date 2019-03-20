3.8萬青少年使用電子煙　電子煙不能協助戒菸反而傷身！

▲台南市立安南醫院家庭醫學科蔡忠紘醫師表示，電子煙不能協助戒菸，反而對身體有害。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

根據去年調查發現，國中、高中職學生電子煙吸食率分別為1.9％與3.4％，推估有超過3.8萬青少年正使用電子煙，甚至有廠商宣稱，這些電子煙與加熱式菸品可以協助戒菸，而且對身體完全無害！台南市立安南醫院家庭醫學科蔡忠紘醫師表示，電子煙不能協助戒菸，反而傷身。

根據衛福部國民健康署最新調查，去年成人吸菸率降至13％，為近10年創新低，成人吸菸率從2008至2018年，自21.9％下降至13％，降幅達4成，雖然吸菸人數下降，但除了傳統紙菸之外，市面上出現的電子煙與加熱式菸品，反而因為設計新潮、酷炫，吸引了更多的年輕族群使用。

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蔡忠紘醫師表示，國內目前並未開放電子煙產品上市，所有的電子煙與加熱式菸品，都是屬違法產品！因為電子煙的菸液成分是人工添加尼古丁或其他化學物質，衛生福利部將其列為藥品，但未核准任何電子煙產品之藥品許可證。

蔡忠紘醫師進一步說明，電子煙正式名稱是「電子霧化器」，靠著加熱線圈，將混合了丙二醇、植物甘油、化學調味香料或尼古丁的菸油，使液體產生煙霧。雖然沒有傳統紙菸中致癌的焦油成份，但香味化學物被霧化之後的煙霧，已經發現含有對人體有害的物質。而根據美國近期一份大型研究更發現，電子煙的使用者罹患心臟病的風險比不用者高出56％，罹患其他循環系統疾病的風險增加44％，導致憂鬱焦慮與情緒疾病的風險增加為兩倍！

除此之外，國內多數電子煙因為無法可管，可能也含有尼古丁而導致成癮，電子產品本身更有爆炸的風險。因此，蔡忠紘醫師呼籲：吸菸是百害而無一益，菸品的危害影響全身器官，電子煙與加熱式菸品非但不能協助戒菸，反而對身體有害。

蔡忠紘醫師強調，安南醫院提供全時段的門診戒菸治療服務，希望癮君子們在了解菸品對身體的危害之後，都能尋求專業人員的戒菸服務，進而讓自己與家人都更健康。