四月嬰洗澡發現「腹部有腫塊」　竟是惡性「肝母細胞癌」

▲肝臟原發惡性腫瘤「肝母細胞癌」好發於3歲以下嬰幼兒。（圖／馬偕醫院新竹分院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「肝母細胞癌」為兒童常見的肝臟惡性腫瘤，是一種胚胎性腫瘤，多好發在0至3歲幼童身上。一名四個月大的嬰兒，因不明原因造成腹部腫脹，爸媽看了多間診所也不見小孩好轉，直到新竹馬偕醫院小兒腫瘤科醫師黃鼎煥、小兒外科醫師黃富煥，藉由超音波、電腦斷層檢查、血清胎兒蛋白指數與肝臟腫瘤切片診斷後，確定小朋友得到原發性肝臟惡性腫瘤「肝母細胞癌」。

醫師黃鼎煥表示，目前臨床上發現早產兒、過度增生症候群病童，以及帶有家族性結直腸瘜肉綜合症基因變異者的發生率較高，但直接的誘發致病因子尚不明確。根據統計，肝母細胞癌的發生率在兒童癌症中約佔1.8％，大部份發生於3歲以下的嬰幼兒，且男孩略多於女孩。患者因年紀小，語言能力尚未成熟，加上發病症狀不明顯，許多新生兒爸媽容易忽略，因此常常難以及早診斷。

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黃鼎煥表示，肝母細胞癌初期沒有明顯症狀，腫瘤大到一定程度後，會有腹脹、腹部腫塊，或是食欲減低等情形，若腫瘤壓迫到膽管系統則會有黃疸現象。許多病童是在別的醫療狀況接受超音波檢查時無意中發現的，建議家長在幫孩子洗澡、換衣服時，可多仔細留意小孩腹部。

肝母細胞癌確診方式有其特定性，經過抽血判定血清胎兒蛋白指數AFP，腫瘤與指數增長為正相關，因此可做為腫瘤標記。另外超音波可確認肝臟腫瘤數量；病理切片為判定腫瘤好壞；電腦斷層能判定腫瘤大小、位置，以提供手術前的完整評估。小兒外科醫師黃富煥表示，兒童腹腔空間小、總血量較成人少，手術相對要比成人開刀成熟、細心，因此事前的準備工作需更詳盡。

▲對於肝母細胞癌最好治療方式為手術切除與化療搭配。

對於肝母細胞癌最好治療方式為手術切除與化療搭配，肝臟腫瘤手術需考量腫瘤位置、大小、血管分部等情況，如腫瘤位置靠進血管壁，經開刀切除後需再依患者情況搭配四至八次化療，以確定癌細胞完全撲滅。小兒外科醫師黃富煥說明，因肝臟有代償性增長功能，一般肝臟切除手術可容許失去約三分之二容積，但在兒童肝臟手術中，往往希望能保留越多越好。由於小兒肝臟再生能力強，部分孩童4至6個月能恢復原來肝臟體積的8成，一年左右幾乎能恢復原來大小。

由於手術後還需伴隨化療治療，化療除了殺死癌細胞外，也會降低身體免疫力，因此吃到不潔生食、腸胃產生不好菌種都可能造成嚴重感染。病患接受化療期間應行「低菌值飲食」，食物必須煮熟、水果則要選擇可去皮的當季新鮮貨食用，加工食品、益生菌，都應暫時避免。除了衛生外還需注意飲食均衡和營養，才有足夠抵抗力來面對後續療程。