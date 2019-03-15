驚！迷信網紅媽媽食譜「照書養」　一歲童「跌倒就骨折」

▲男童腕骨在治療前（左圖）顯示生長板出現毛刷狀，治療數月後恢復正常（右圖）。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男童因為媽媽聽信沒有營養師背景的「網紅經驗」吃食物泥吃到一歲多，導致他長期蛋白質缺乏，到了一歲多都還無法正常行走，直到就醫之後才知道小男童患了後天性的「兒童營養不良合併維他命D缺乏佝僂症」，在醫師及營養師的建議之下改均衡飲食，經營養改善及補充維他命Ｄ之後，逐漸恢復正常，身高體重增加，更開始學會站立、走路！

小男童十個月大學走路時，不小心跌倒後竟產生嚴重的腿骨骨折，送醫打石膏固定，沒想到石膏拆了之後，腿部仍然無力站直，且原本八個月就坐得很穩的他，現在連坐著都搖搖晃晃，無法挺直腰身，到一歲半仍無法站立，雙腳甚至出現O型腿的變形而被帶往兒童內分泌科門診就醫。

請繼續往下閱讀...

一歲半的小男童不只發展遲緩，連身高、體重都嚴重落後同年齡的孩子。除了O型腿之外，兩個手腕、膝蓋都出現異常寬大的現象，X光顯示雙側的前臂、大腿骨的生長板都出現毛刷樣的異常、甚至呈現杯狀變形。

醫生發現，男童的媽媽聽信網路非營養師及醫療背景的「網紅」育兒經驗，購買「網紅」出版的副食品書籍，除了母奶之外完全不讓男童攝取其餘牛奶、肉類等動物性蛋白質，只吃蔬菜和米飯泥，可謂完全的「照書養」，小男童在長期缺少足夠的蛋白質和維他命D的情況下，才產生了佝僂症的疾病，更引發後續的骨折、身材矮小、甚至發展遲緩的現象。

▲O型腿。（圖／翻攝至 © 2019 UpToDate）

台大醫院新竹分院小兒內分泌科劉明侑醫師表示，佝僂症是兒童特有的一種疾病，由於體內礦物質鈣、磷不足或代謝異常，導致骨骼的礦質化不良，成長中的孩童因為生長板尚未癒合，就會出現骨頭變形甚至O型腿、X型腿，發展也會遲緩。劉明侑醫師說明，發生佝僂症的可能原因很多，除了罕見的先天性礦物質代謝異常以外，維他命D缺乏、營養不良造成的佝僂症，近年來有逐漸增加的趨勢。

劉明侑醫師呼籲，若發現孩子身高體重成長遲滯、懷疑發展遲緩、Ｏ型腿、X型腿或是骨骼變形，甚至不明原因骨折、頭骨囟門超過一歲半仍未關閉、手腕與腳踝關節處寬大增生、或是不明原因抽筋合併低血鈣，務必讓兒童內分泌科醫師檢查是否有佝僂症的可能，早期發現早期治療。

成長中的孩子需要均衡、充足的營養支持，而近來坊間流傳許多錯誤的幼兒營養資訊，多重限制下讓孩子缺少各項重要的營養、維他命，時間久了就產生佝僂症。容易得到佝僂症的狀況如下：

 飲食習慣不良：完全母奶哺育，沒有補充維他命D；嚴重飲食不均衡，超過六個月仍未給予副食品哺餵，或是以豆奶取代牛奶、嚴格素食者等都容易缺少必須的蛋白質與維他命D。

 極度缺乏日照：除了從飲食中攝取維他命D外，另外一個重要來源就是日照。透過日照在皮膚上會促使體內製造維他命D。因此，極度缺乏日照，或居住在高緯度國家日照時間不足，都會增加佝僂症的風險。

 孕婦本身缺少維他命D：由於母體本身不足，胎兒出生後也容易產生佝僂症。

 特定抗癲癇藥物、胃藥：某些藥物會干擾體內維他命D與礦物質的吸收或代謝。

 腸胃吸收不良或腎臟疾病的兒童：肝臟或腸胃疾病的孩子，由於本身腸胃道吸收不良的原因，導致體內各種營養、蛋白質、維他命D都容易不足。而腎臟疾病的孩童也容易產生體內電解質代謝異常，嚴重者影響骨骼成長而產生佝僂症。

【相關新聞】「媽媽經驗」風靡網路 新手媽照食譜養兒「一歲還走不了」