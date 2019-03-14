理科太太在家DIY抹片篩檢要罰？衛生局3天後調查出爐！

▲理科太太在影片中介紹「子宮頸疫苗自我篩檢套組」疑似觸犯《藥事法》。（圖／翻攝理科太太粉絲團影片）

記者趙于婷／台北報導

理科太太因在影片中介紹「子宮頸疫苗自我篩檢套組」疑似觸犯《藥事法》，最高恐罰500萬元。台北市衛生局今（14）指出，昨日接獲媒體通報已啟動調查，目前會先以慧智基因做主體對象，釐清責任歸屬後，才能知道後續裁罰對象，預計三天後會有調查結果。

理科太太推出「現在只要1分鐘-在家做完子宮頸癌篩檢」影片中，一開始先介紹了子宮頸癌，之後拿出慧智基因的產品，並拿著說明書解釋該產品使用方式，也提到經過諮詢、填資料等步驟，就可以拿到子宮頸癌自採組，在家中自己做子宮頸抹片檢查，採檢後送回公司之後，就會有檢驗報告，影片一出就吸引不少網友觀看。

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台北市衛生局食藥科技正黃敬堯說明，接獲媒體通報後，經過了解該影片是在介紹一個HPV篩檢套組，但該套組是一個醫療器材，且影片後續有連結至慧智基因，所以會先針對該公司進行調查，才能再進一步釐清責任歸屬。

黃敬堯強調，《藥事法》規定有提到，要介紹相關醫療器材產品，必須申請廣告許可，後續有提到產品使用完後，要再寄回去該公司，這些都有牽涉到《藥事法》規定。

另外，由於理科太太的影片還未下架，黃敬堯說，在調查之後，釐清責任歸屬，違法的廣告就必須下架，衛生局已經在加快調查速度，預計三天後結果會出來。

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