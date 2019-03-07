急診室外見證「搶屍行規」　麻醉醫師揭「活人比鬼還恐怖！」

▲急診室外有著人生百態。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

有人說醫院很可怕，但麻醉科醫師邱豑慶用自身經歷的3個小故事，來告訴大家其實「活人比死人可怕」！他無奈透露，曾遇過搶救病人的過程中，就有葬儀社來「等人死」，還有病人家屬是葬儀社老闆，想自己幫母親辦後事，竟然還要包紅包給駐點醫院的葬儀社，諸多行規讓他看破人生百態。

邱豑慶經常在臉書上用幽默親人的文筆，跟大家分享特別案例，至今已有上萬名粉絲追蹤。他近期在粉專「麻的法課 - 邱豑慶醫師」發文，透露自己曾在南投某小地區醫院值夜班，發現一名病人突然沒有心跳呼吸，趕緊一邊插管一邊請護理師聯絡家屬，沒想到20分鐘後卻進來一群黑衣人。

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▲醫師正努力急救，卻進來了一群黑衣人。（示意圖／CFP）

「請問是xxx的家屬嗎？請問你們跟跟病患的關係是？」邱豑慶正忙著搶救，頭也不抬的直問。沒想到，對方竟操一口流利台語回，「歐，某啦，溫系xx葬儀社的，阿母系工五郎跪薪？（不是有人過世嗎？）」他急到罵髒話，如果對方再繼續妨礙急救，就要報警了，黑衣人只留下一句「赫拉，啊某溫瓦靠但跨賣（好啦，啊不然我們外面等看看好了）」

邱豑慶當下超傻眼，他形容「有種在沙漠，三天沒喝水，眼睛開始出現幻覺，你還在努力掙扎求生，旁邊唯一能見的生物，卻是狼獾和禿鷹的感覺。。。。連家屬都還不知道病人在急救，連病人都還不知道能不能救活，誰可以告訴我，這群流著口水的野狗們怎麼來的？」

▲葬儀社消息超靈通。（示意圖／取自pakutaso免費圖庫）

邱豑慶的第二個故事跟前一個一樣，都是發生在半夜急救時，差別只是在於這次沒救回來，而且還一口氣來了三家葬儀社，其中一家原本在醫院門口就有擺攤設點，而且還都不是家屬找來的。他憶述，三方在醫院門口火拼，出動開山刀和球棒，他拉著家屬躲回加護病房，最後結局是被砍傷的還要進來開刀，增加大夜班工作量。

最後一個故事，邱豑慶表示，有個朋友自己是葬儀社老闆，媽媽在醫院過世後，想親自幫母親辦喪事，就在要把大體領出來時卻被攔阻，因為該醫院有駐點的葬儀社，要先包紅包才能通行，被稱為是業界裡的「行規」。

邱豑慶表示，經常有朋友問「你們在醫院工作，常常需要看到死人，都不會害怕嗎？」他經歷過上述故事後，只想告訴大家，「活人比死人可怕！來搶死人的活人更可怕！」