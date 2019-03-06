病人急救ing...葬儀社院外幹架「搶生意」　醫嘆：搶死人的活人更可怕

▲一名麻醉專科醫師在臉書分享曾遇過葬儀社人員為搶生意，在院外幹架。（圖／達志示意圖，下同）

文／麻醉醫師【麻的法課 - 邱豑慶醫師】

今天不談麻醉也不說衛教，來聽邱醫師講古好了。

我要說說的是三個小故事

故事一

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本人幼年時，曾礙於生活窘迫。

要去南投某小地區醫院值夜班。

當時在值某小醫院的病房+ICU

小醫院嘛，撙節人力成本！

晚上通常只有一個醫師，所以內科病房值班醫師是我，外科病房也是我，加護病房。。。當然也還是我。

有次大夜班護理師去量血壓的時候，緊急回報我，病房有一個病人突然被發現沒有呼吸心跳，

我能做甚麼？當然第一時間開始急救...

大半夜的，孝子賢孫們居然都跑光了，剩下病人一個人在病房。

所以我一邊插管，一邊請護理師去聯絡家屬，一邊訂ICU的床，然後開始壓胸...

我：『通知ICU，十分鐘後下去，準備急救車，電擊器，呼吸器,並通知RT。如果我C的回來，就下去ICU。』

(但記得嗎？ 小醫院，撙節成本，所以ICU值班醫師還是我。)

(更扯的是，我左手把病人轉給我自己的右手，然後我還是得寫transfer note)

送到ICU後，時間來到第二個十分鐘，我還在壓胸。

我：『 bosmin一支，家屬到底找到了沒有？』

護：『沒，留的所有電話都沒人接，我們還在打...』

突然ICU門鈴響了，護理師一開門，走進來了幾個身穿黑衣服的人。

我：『 請問是xxx的家屬嗎？請問你們跟跟病患的關係是？』

黑：『歐，某啦，溫系xx葬儀社的，阿母系工五郎跪薪？(不是有人過世嗎？)』

(#麻的法課。。。林北還在急救，還在看能不能把病人從死神手中搶回來，也都還沒找到家屬？到底哪來的葬儀社？？)

我：『 幹！請離開不要妨礙急救。再這樣林北報警。』

(對不起，當年年少火氣大，又讀書少EQ差，脫口而出就是髒話。

不像如今，野夫怒見不平事，磨損胸中萬骨刀。)

黑：『赫拉，啊某溫瓦靠但跨賣。。。。(好啦，啊不然我們外面等看看好了)』

。。。。。是這個概念嗎？。。。。

《#有人要收屍嗎？#沒有的話我晚點再問一次！》

《#在線等！#急！》

。。。。。。。。。。。。。。。。

有種在沙漠，三天沒喝水，眼睛開始出現幻覺，你還在努力掙扎求生，旁邊唯一能見的生物，卻是狼獾和禿鷹的感覺。。。。

連家屬都還不知道病人在急救，

連病人都還不知道能不能救活，

誰可以告訴我，這群流著口水的野狗們怎麼來的？

#林北在跟死神搶人

#你在跟我搶人

#死神4ni？

▲醫生在醫院總會遇到許多意料之外的大小事，笑嘆「活人比死人更可怕！」



故事二

一樣是彰化偏鄉的某小醫院

一樣是半夜急救的病人

不一樣的是，這次沒救回來

不一樣的是，這次子孫雖然沒有代代出狀元，但都有來。

但一口氣來了三家葬儀社，其中一家還原本在醫院門口就有擺攤設點

而且家屬叫的葬儀社都還沒來，就先來了另外兩家。

灑狗血的就不講了，講講結局好了

三方拉到醫院門口火拼，連開山刀和球棒都出來了。

我帶著家屬躲回加護病房內，等那群垃圾們打出一個結果。

最後不知道怎麼談的，我懶得理了。

(心裡os：你們要動刀拜託可以砍深一點好嗎？最好再砍死兩個，跟過世的病人剛好湊整數，三家一人分一具回去都不用搶！)

然後結局是被砍傷的還要進來開刀，增加我大夜班工作量....

故事三

我有個朋友，自己是葬儀社老闆。

他媽媽在醫院過世，想自己幫母親辦喪事，居然大體還被該醫院駐點插旗的葬儀社給扣住。沒給個三千六的紅包，自己母親的大體領不出來。

自己幫自己的媽媽辦喪事，居然還要先包錢給別人。

至於一般民眾，明明自己找好葬儀社了，當然也是一樣要付錢給先插頭香的葬儀社。

美其名曰：『行規。』

常常被朋友詢問：

『你們在醫院工作，常常需要看到死人，都不會害怕嗎？』

看完上面的故事，我只好告訴你。

#活人比死人可怕！

#來搶死人的活人更可怕！

本文由【麻的法課 - 邱豑慶醫師】授權轉載