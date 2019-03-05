破解肺癌基因！　台、美首次合作成立「跨國實驗室」

▲美國癌症研究所和台灣榮陽團隊成立肺癌研究室。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

肺癌近來逐年增加，死亡率更同時高居台灣及美國所有癌症之冠，但台美基因突變類型不同，意味東西方要有不同的治療策略。對此，美國國家癌症研究所第一次在台灣成立跨國實驗室，和台北榮總醫院、陽明大學將共同探討亞洲和西方人癌症基因差異，將針對腫瘤基因型、癌症幹細胞、免疫療法進行研究，期盼能解開肺癌基因之謎，發展精準治療。

陽明大學校長郭旭崧指出，美國國家癌症研究所肩負癌症基礎研究與新藥研發的重任，是美國最重要的癌症研究機構，研究人員也親自到台灣挑選合作機構，最後選擇榮陽研究團隊，經過一年多的協商，實驗室在今年正式成立，未來美方將會派駐數名科學家進駐陽明大學和北榮，聚焦在肺癌基因體和表關基因差異的研究。

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台北榮總院長張德明也表示，這次美國國家衛生研究院旗下的癌症研究所來台設立實驗室，就是在索拉茲紀念基金會的支持下促成，是美方首次在台設立癌症實驗室，除了癌症研究所胸腔及胃腸道腫瘤部門主任施倫普（David Schrump）親自拜訪榮陽團隊外，索拉茲夫人妮娜及親友也親自來台參與開幕。

▲台美肺癌實驗室成立推手索拉茲夫人親自到台參與記者會。（圖／記者趙于婷攝）

陽明大學副校長楊慕華說明，肺腺癌為台美肺癌病患的主要罹患類別，但在基因突變上兩地患者卻有明顯差異，台灣多數病患有EGFR（上皮生長因子接受器）基因突變，而美國病患EGFR基因突變比例則明顯較低，此次成立實驗室，將針對肺癌展開為期五年的合作計畫。

針對此次合作研究計畫，美方將由施倫普、台灣將由陽明大學副校長、腫瘤惡化卓越研究中心主任楊慕華、台北榮總醫學研究部主任邱士華、病理檢驗部主任周德盈共同主持，將針對不同人種間腫瘤特性差異，進行包含腫瘤免疫學、癌症幹細胞、精準醫學的研究。

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