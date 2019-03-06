男人就愛射後不理？專家秒解「聖人模式」竟是吵架元兇

▲男生到底為什麼在性行為結束之後都會「射後不理」？（影／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

▲男女之間在激情過後會產生不同的生理及心理現象。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

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男生每次達到性高潮之後，大多會出現「射後不理」的現象！對另一半瞬間失去生理和心理的慾望，這也經常是情侶之間吵架的主要原因！今天蒼藍鴿醫師就要和大家介紹，「射後不理」其實就是人體正常的生理現象「聖人模式」啦！

▲男生經歷性高潮後會進入「聖人模式」對任何事物都會無感。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

蒼藍鴿說，所謂的聖人模式，就是男生在做愛達到性高潮之後，陰莖會有一段時間硬不起來，除了性冷感之外，就連心靈也會昇華到一種超脫俗世的祥和，無論外界怎麼刺激都沒有反應！聖人模式短則可以維持幾分鐘，長則可能高達好幾天，女生反而不會有這種現象發生。

研究指出，男生在接受到性刺激之後，腦中分泌出來的多巴胺，會讓人有興奮和愉悅的感覺。多巴胺會隨著外界的刺激逐漸增加，直到強烈的快感和射精結束後才會逐漸下降，這個時候人體就會分泌出壓抑我們性慾的「泌乳激素」。當泌乳激素大於多巴胺時，男生的身心靈會開始變得平靜，才會出現我們常見的「射後不理」以及「聖人模式」喔！

▲男生「射後不理」，常常是兩性之間在行房之後吵架的主要原因。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTAS）

蒼藍鴿也表示，男性的高潮只能維持3到12秒，女性的高潮卻能持續超過20秒以上。女性的聖人模式之所以不明顯，是因為女性的高潮不像男生的短暫而強烈！最後蒼藍鴿醫師也特別提醒，男生達到性高潮之後經常會忽略另一半的感受，「射後不理」就是雙方吵架的主要原因，所以在完事之後的互動交流才是維繫雙方感情的重要因素！



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