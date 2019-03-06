ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

男人就愛射後不理？專家秒解「聖人模式」竟是吵架元兇

ETtoday健康雲

▲男生到底為什麼在性行為結束之後都會「射後不理」？（影／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

▲▼ 親熱,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲男女之間在激情過後會產生不同的生理及心理現象。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導　影、圖／播吧

請繼續往下閱讀...

男生每次達到性高潮之後，大多會出現「射後不理」的現象！對另一半瞬間失去生理和心理的慾望，這也經常是情侶之間吵架的主要原因！今天蒼藍鴿醫師就要和大家介紹，「射後不理」其實就是人體正常的生理現象「聖人模式」啦！

▲▼ 男性在性高潮會無感。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供）

▲男生經歷性高潮後會進入「聖人模式」對任何事物都會無感。（圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用）

蒼藍鴿說，所謂的聖人模式，就是男生在做愛達到性高潮之後，陰莖會有一段時間硬不起來，除了性冷感之外，就連心靈也會昇華到一種超脫俗世的祥和，無論外界怎麼刺激都沒有反應！聖人模式短則可以維持幾分鐘，長則可能高達好幾天，女生反而不會有這種現象發生。

研究指出，男生在接受到性刺激之後，腦中分泌出來的多巴胺，會讓人有興奮和愉悅的感覺。多巴胺會隨著外界的刺激逐漸增加，直到強烈的快感和射精結束後才會逐漸下降，這個時候人體就會分泌出壓抑我們性慾的「泌乳激素」。當泌乳激素大於多巴胺時，男生的身心靈會開始變得平靜，才會出現我們常見的「射後不理」以及「聖人模式」喔！

▲▼男女，交往，吵架，男朋友，女朋友，感情。（圖／PAKUTAS）

▲男生「射後不理」，常常是兩性之間在行房之後吵架的主要原因。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTAS）

蒼藍鴿也表示，男性的高潮只能維持3到12秒，女性的高潮卻能持續超過20秒以上。女性的聖人模式之所以不明顯，是因為女性的高潮不像男生的短暫而強烈！最後蒼藍鴿醫師也特別提醒，男生達到性高潮之後經常會忽略另一半的感受，「射後不理」就是雙方吵架的主要原因，所以在完事之後的互動交流才是維繫雙方感情的重要因素！
 
蒼藍鴿的醫學天地，我是一位小醫師，希望讓更多人了解生活中的醫學，現有經營：粉絲團YouTube頻道

6歲童廁所玩手機屁股慘卡馬桶　全程耗90分鐘！消防員幫救下半身

關鍵字： 蒼藍鴿的醫學天地 射後不理 性行為 性高潮 聖人模式
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

天氣乾燥也會流鼻血？！　按壓鼻中膈才能有效止血

你便便要20分鐘？解決便祕比想像中簡單但不是滑手機、看雜誌

陰部用藥膏塗臉上能治粉刺？　還吸引一堆衝藥局的人潮

小朋友發燒父母先別急　自然病程要三天、超過五天快回診

男人就愛射後不理？專家秒解「聖人模式」竟是吵架元兇

別輕易愛上同事！辦公室戀情12個殘忍下場：分手超難看

別傳訊息！女生最愛「告白方式Top5」　男網激推：真的很好成功

入「秀」太深 精障男看完X Factor 割下華裔妻子的頭

爆黏液！網封「最噁蔬菜」一吃崩潰：像吃鼻涕　專家曝超狂營養

硬頸族有救了！ 「頂鹽巴」3分鐘幫你打造好脖子

讀者迴響

回到最上面