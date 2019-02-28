6個小撇步15分鐘搞定浴室乾淨如新

文／魏緞編譯、圖／pixabay

浴室是家中最常使用的角落，也幾乎是每個客人來訪必用的，如果客人說要借用一下洗手間，其實也是要順便秘密檢查一下你的衛浴是否及格，但是放輕鬆吧！下列六個小撇步只花你十五分鐘，讓你的浴室清潔如新。

第一，斷捨離，把不屬於浴室的雜物都挪走

一開始就把浴室的所有雜物都扔進一個塑膠袋，這是最快的收拾任何房間的小撇步。

第二，倒些漂白劑急救浴室的潔白度。

漂白劑放一杯到盆子稀釋後，刷浴室的邊邊角角，刷好後暫時晾乾五分鐘

請繼續往下閱讀...

第三，刷亮。

把五五比等量的白醋與清水調勻，將這清洗液體灌入噴洗瓶，用紙巾或細纖維的桌布，刷掉浴室的鏡子臉盆沾惹到的肥皂、牙膏等的髒汙漬。如果你在乎客人觀感，那麼浴室的門也可以如法炮製清洗。

第四，整理清潔。

用白醋水清潔劑來刷亮馬桶座，把馬桶內用漂白劑刷過的沖水沖掉。

第五，毛巾整齊掛。

毛巾掛在架子上，拉平整理好。

第六，清潔地板。

現在輪到地板。抖動你的地毯和浴室入口的地氈，徹底除塵。最後把浴室的角落都抹一遍，把灰塵掉髮都抹掉放進垃圾袋拋棄。

延伸閱讀：

2天沒洗的浴室毛巾...大腸桿菌比馬桶還多！正確洗滌步驟報你知

DIY清潔洗衣機 小蘇打+「這調味料」輕鬆搞定

去污力超強的科技海綿不該進廚房！譚敦慈告訴你原因

浴室發霉、發臭... 其實抽風機無用

這3種個性各有適合的收納方法 你屬於哪種？

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載