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桃園發現麻疹個案　「燒烤店、燈會、網咖」她都有去過

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▲桃園發現麻疹個案，曾到桃園燈會去賞花燈。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園發現麻疹個案，曾到桃園燈會去賞花燈。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局26日表示，經該局疫調發現，確診1名23歲女性麻疹病例，惟該麻疹個案18日曾與家人至無煙燒烤店用餐，以及桃園區三民燈區觀賞花燈； 20日到網咖打遊戲至傍晚5時，衛生局目前已掌握包括同住、就醫接觸及日常活動接觸者共92人，提醒接觸者出入公共場所配戴口罩，落實自主健康管理。

衛生局說，今天確診的1名麻疹病例，是於2月17日開始出現發燒及喉嚨痛症狀，18日前往桃園區某診所就醫診斷為扁桃腺發炎，22日因症狀持續且身上出疹前往某醫院急診及皮膚科診所就醫，23日凌晨因呼吸喘急前往某醫院急診就醫，醫師發現個案口腔出現柯氏斑、屬麻疹典型症狀遂通報疾病管制署，採檢後經疾病管制署26日研判確診為麻疹個案。

不過，該名麻疹個案曾於2月18日晚間，與家人至桃園區某家無煙燒烤店用餐，餐畢後前往桃園區三民燈區觀賞花燈；20日到八德區某網咖打遊戲，目前已掌握包括同住、就醫接觸及日常活動接觸者共92人，衛生局已動員防疫人員監測接觸者的健康，並主動寄送衛教單張，提醒接觸者出入公共場所配戴口罩，落實自主健康管理。

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關鍵字： 桃園麻疹個案 燒烤店 燈會
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