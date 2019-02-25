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「戒菸中心詐菸捐」國健署說內部沒問題？黃國昌再拿證據狠打臉！

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▲▼立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委黃國昌踢爆國健署委外管理的戒菸中心詐領健保弊案。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

立委黃國昌踢爆國健署委託台灣流行病學會管理的「戒菸治療管理中心」做假帳詐領菸捐，要求國健署全面徹查！今（25）日黃國昌在立法院詢問調查結果，國健署長王英偉卻答「內部過程沒有問題。」讓他氣得再拿出發票、信件等證據狠狠打臉，質疑「國健署早就收到檢舉，但卻繼續包庇！」

黃國昌指出，調查局查出「采虹藥局」偽造資料向健保署騙錢，健保署發現數字異常，107/12/7通知國健署，隔天8日也要國健署先把錢扣下來，但國健署去回應「本署契約書並未對這部分有明確規定，故暫不受理。」

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12/25健保署便進一步寫內部公文，要讓責任明確，表示已經通知國健署，但國健署說不用扣錢，所以錢照發。對此，王英偉僅解釋「有請教法治單位。」

接著黃國昌再拿出檢舉電子信件打臉，信件內容寫道戒菸治療管理中心有「不正當的資金運用」、「沒有這個人，但錢還是照領...」等內容，質疑國健署早就知道，卻繼續包庇！王英偉則表示，第一次知道該中心有問題是12/7，當天就立即進行調查，所有收據也已交給檢調單位。

黃國昌質詢。（圖／記者趙于婷攝）

▲黃國昌拿出采虹藥局健保申報異常資料。（圖／記者趙于婷攝，下同）

而對於內部調查，黃國昌問「現在是否有調查結果？或是調查進行到哪個階段？」王英偉則說「政風處也已經調查了。」黃國昌再拿出發票單據照片發問「那你知道這些單據是假的嗎？」王英偉僅表示「發票都交給檢調單位了。」顯然不清楚確切的發票問題。

黃國昌砲火猛烈痛批王英偉「你敢講，我都不敢聽了！」他強調，當時開記者會指秀出一部分資料，就是要看國健署會不會確實調查，但顯然是「我抓到什麼，你才承認什麼！」一旁的衛福部部長陳時中趕緊緩頰表示，根據政風室給的報告，幾張發票確實是假的，也有人頭戶問題，現在已把報告結果移送給檢調。

黃國昌接著直說「後面還有很多證據，請問國健署還要多久時間才能有調查結果？」王英偉才承諾「再一個月。」黃國昌則同意表示「我就等你一個月。」

黃國昌質詢。（圖／記者趙于婷攝）

▲黃國昌打臉國健署收到健保署通知後，卻不願扣住款項。

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

關鍵字： 戒菸治療管理中心 戒菸中心 國健署 詐領健保 菸捐 黃國昌 王英偉
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