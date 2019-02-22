哈佛研究：中年男性做不了10下伏地挺身　心臟病風險較高

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文／葉心嵐編譯

心絞痛、心肌梗塞是常見的冠狀動脈心臟病，更是形成猝死的主要原因，原本中老年人較常發生，但最近慢慢成為奪走青壯年性命的元兇之一。早期診斷與早期治療，目前已受到相當重視。而哈佛大學的最新研究，更提供男性朋友自我檢測的簡單方法。

中年男性 你做得了10下伏地挺身嗎？

哈佛大學公共衛生學院科學家賈斯汀楊（Justin Yang）指出，「伏地挺身能力可以是一種簡單、零成本的方法，幾乎隨時隨地都能檢測心血管疾病風險。」

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根據發表在美國醫學會期刊《JAMA Network Open》的研究，做不了10下伏地挺身的中年男性，罹患心臟病或中風的機率顯著較高。

這項研究是由哈佛大學T.H. Chan公共衛生學院團隊提出，他們從2000年開始追蹤1100名男性消防員的心臟健康狀況，平均年齡40歲，平均BMI指標28.7。在10年追蹤研究期間內，有37名受測者因心血管疾病死亡。

研究結果指出，一開始初步檢查時，能夠在固定時間內做到40次以上伏地挺身的消防員，比起做不到10下伏地挺身的人，未來10年罹患心血管疾病的風險大幅降低96%。.

完成21-30次伏地挺身的男性，罹患冠狀動脈疾病或心臟病的風險，大概是做不到10下伏地挺身者的1/4。

「能做到11次以上伏地挺身的受測者，將來罹患心血管疾病的風險大幅降低」，研究結論指出。

預測心臟健康 伏地挺身比跑步更精確

研究團隊也發現，相較於跑步等常用測量標準，伏地挺身對於未來心臟健康的預測更準確，而且更簡單執行。對於希望降低未來心臟病風險的成年男性，伏地挺身是非常理想的短時間運動。

根據美國心臟病協會，2016年美國成年人罹患某種形式心血管疾病的機率將近一半。學者認為根據研究成果，伏地挺身或許可以取代跑步機，做為檢測男性心臟病風險的簡單方法。

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