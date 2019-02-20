解約首例！戒菸中心「詐領菸捐」　國健署2個月內了斷台灣流行病學會

▲立委黃國昌踢爆國健署委託台灣流行病學會管理的戒菸治療中心做假帳。（圖／記者莊喬迪攝／資料照）

記者趙于婷／台北報導

立委黃國昌踢爆國健署委託台灣流行病學會管理的「戒菸治療管理中心」做假帳！國健署表示，到該中心查核確實發現有單據不實和人頭帳戶等情形，今（20）傍晚已到學會的書面報告，說明款項使用明細、經費流向和帳冊等，目前已轉交檢調調查，最快會在1-2個月內和台灣流行病學會解約。

黃國昌在臉書指出「如果國健署有認真查帳，應該已經知道還有一家承接衛福部許多標案的知名民調公司，也開了不少假發票與戒菸治療管理中心共謀做假帳，怎麼沒有處理呢？」要求衛福部等相關單位出面說清楚。

請繼續往下閱讀...

對此，國健署菸害防制組組長羅素英回應，在2/12有接獲立委黃國昌通知，表示菸害防制中心涉嫌用假發票、人頭帳戶詐領菸捐，就立即前往該中心查核，確實有發現台灣流行病學會成立私人帳戶、部分經費單據不實和缺乏臨時工資佐證等情事。

羅素英表示，菸害防制中心在2018年2019年是由台灣流行病醫學會負責，但因為該學會確實有單據不實等情形，國健署最快會在1-2個月內和該學會解約，並重新公開招標。她也坦言，這是首次和委託單位解約，但在解約時間，戒菸服務中心對民眾的服務不會受到影響。