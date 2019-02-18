外表不重要！吸引男人的「女人7特質」曝...流汗竟超有魅力？

點評: 小編是女生～連我也覺得曬痕真的很性感！



▲在男人的眼中，女人一點點的小缺點看起來也很可愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS，下同）

生活中心／綜合報導

女孩們，你知道嗎？其實有一點「小缺點」也能增加自己的吸引力，而且有些會讓自己感到害羞的特徵在男人眼中會顯得特別可愛，甚至他們還會覺得很性感。對此，國外網站《Bright Side》就整理出在男人眼中很有魅力的7種女人特質，其中流著汗的女人竟會讓男人覺得特別性感又有吸引力！

女人擁有以下7種特質在男人眼中超有魅力：

1.流汗

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雖然「流汗」總讓人感到濕濕黏黏、很噁心，但實際上，流著汗的女人在男人的眼中很有魅力。根據國外一項研究指出，人類可以區分超過1萬億種香氣，雖然汗水可能沒有那麼好聞，但卻可以誠實表現出人的感受；甚至還有科學家認為，所謂「令人愉悅的味道」非常具有傳染性，只要你聞到，你就可以感受到正向、積極的情緒。

2.具有傳染性的笑聲

心理學家表示，如果你可以遇到一個能讓自己真心地笑的人，那你們兩人之間的感情或許會有很美好的結果，因為只要你們在一起，生活中總是充滿歡笑和正面的情緒。



▲女人笑聲爽朗對於男人來說也是一種有魅力的表現。



3.眼鏡

不管你有沒有近視，趕快戴上一副眼鏡吧！國外一項研究發現，男人認為戴著眼鏡的女人更有魅力、更性感。

4.身體的曬痕

這時候只能說，愛曬太陽的女孩有福啦！曬過太陽的身體難免都會有一些曬痕，而這些曬痕在男人的眼裡是非常性感的象徵，這會讓男人想觸摸你的皮膚。



▲有些男人覺得曬過太陽的肌膚很性感，會讓他們想要觸碰。



5.凌亂的頭髮

不管是微亂的髮型、自然的捲髮或是隨手一榜的馬尾，對於男人來說，超級有魅力，因為他們覺得這樣就不必害怕親密時頭髮會弄的更亂，而且凌亂反而有一種難以形容的慵懶美；相反的，如果是抹了許多髮膠的髮型，或是綁的超整齊的髮型，男人就會覺得比較無感。

6.沒有化妝

你知道嗎？比起濃妝豔抹，男人更喜歡女人沒有化妝。根據國外的研究數據指出，有40％的男人認為沒有化妝的女性更能吸引他們的目光。



▲在許多男人的眼中，其實都覺得女人「素顏」就很漂亮了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



7.小腹

女孩們，別苦苦減掉肚子上的肥肉了啦！其實肚子上有一點小肉肉能為你的整體吸引力加分，就有科學家認為，比起肥胖，更應該要注意的是「身材比例」，而國外也有一項研究發現，男人若是看見擁有「沙漏型」身材的女孩，大腦中負責快樂的區域會出現更多愉悅、興奮的感覺。