6個小撇步　讓你喝咖啡不牙黃

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文／宛家禾

咖啡漬讓牙齒變黃？不妨試試這6招，還你一口白牙！

在咖啡的香味中甦醒，是許多人的清晨儀式之一。不過，醒了腦袋卻黃了牙齒，當咖啡幫助我們以清晰的思緒開始一天的同時，我們是否有辦法以清爽潔白的貝齒，微笑迎接周遭的人？

美國著名牙醫師夏巴（Laura Sharbash）指出，不是所有嗜喝咖啡的人都有黃牙的困擾，琺瑯質有裂痕的牙齒，比完整、沒有細縫的牙齒更容易染上咖啡的顏色。因此，她建議，要使牙齒不容易沾染顏色，首先要保護琺瑯質，如避免咬食太硬的食物、磨牙，或使用牙齒做開瓶器等。琺瑯質完整，自然不容易沾染顏色。

另外，飲用咖啡時以及喝完之後，都有一些不難做到的小撇步，可以使牙齒染色的情況降到最低。

1.加入一點牛奶

夏巴建議，嗜飲咖啡的人嘗試多元風味，除了黑咖啡，也可加入不同比例的鮮奶或植物奶，使牙齒不容易被顏色太深的咖啡染色。

2.使用吸管

如果真的就是喜愛黑咖啡的風味，夏巴說，當在家中自行沖泡咖啡時，可以使用吸管來飲用，目的是不要讓黑咖啡的顏色沾染到全口的牙齒。

3.喝完立刻刷牙、漱口

享受完一杯香醇的咖啡雖然口齒留香，但與其餘韻在口中繚繞不去，進而造成牙齒染色變黃，最好還是喝完吃後，儘快刷牙，或至少漱口。前往咖啡廳之前，隨身帶一瓶水，喝幾口咖啡就漱一下，回家之後再去刷牙，就能保護貝齒不被咖啡漬染黃。

4.嚼無糖口香糖

夏巴指出，如果手邊沒有白開水，喝完咖啡後也可以嚼食無糖口香糖，它可以刺激口水分泌，達到些許「清洗（rinse）」的效果。

5.刷牙時加入小蘇打粉

夏巴說，每天都要喝咖啡的人，可在刷牙時加入小蘇打粉，此種成份的去漬功用在衣物上有用，在牙齒上也會有效。使用含有美白成分的牙膏也是一種方法。

6.定時洗牙

最後，讓牙醫來打理你的牙齒，例如每半年洗牙一次，也是去除牙齒咖啡漬的方式。

（資料來源：WebMD, Care2.com）

※編按：此文為2016年發表，文中人、事、物背景或已有調整、變動，造成不便還請見諒。

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