每天4杯罹癌率↓40%！專家給你「愛上喝綠茶5理由」...還能減肥



▲你喜歡喝綠茶嗎？日本研究，每天喝4杯綠茶，能使罹癌風險降低40%。（圖／Pixabay）



生活中心／綜合報導

每每有朋友到家做客，家人總是習慣來杯茶水待客；或是上班忙碌到下午覺得悶，也習慣來杯綠茶提提神嗎？一杯綠茶看似淡然無味，但有越來越多對健康的好處被科學家一一證實。陸媒《生命時報》採訪中國疾病預防控制中心營養與食品安全研究員韓馳，他將分析出「讓你愛上喝綠茶5大理由」，甚至有日本研究指出，每天喝4杯，癌症風險少4成。

報導指出，綠茶相較於其他茶類，抗癌功效較好，原因與茶葉中的兒茶素與多酚類物質有密切關聯，能夠預防癌症、改善心血管健康，還能幫助減肥。且有多項研究表明，綠茶能降低罹患乳癌、口腔癌、肺癌、膀胱癌、大腸癌及胃癌等多部位腫瘤發生的危險性。日本研究員曾花9年時間調查，發現每天喝4杯綠茶能降低罹癌風險40%。



▲除了防癌外，綠茶還具有5大功效。（圖／Pixabay）

除了防癌，網友們該常喝綠茶的「5大理由」：

1.保護視力

2010年美國研究發現，綠茶中的多種化合物對眼部組織健康和視力具有保護作用。

2.預防老年痴呆

日本東北大學研究人針對超過1.4萬名65歲以上老人隨訪3年得到的結論發現，70歲以上的老人，平均每天喝4杯綠茶者，出現憂鬱症機率會降低44%；而每天喝2杯以上綠茶的老人，發生痴呆的機率比每週喝3杯以下的同齡者還要低一半。

3.抗毒殺菌

發表在《美國科學院學報》上的研究指出，綠茶富含的茶胺酸能增強抵抗力，史抵禦感染能力增強5倍。此外，內文還提到使用綠茶漱口，能夠降低牙因出血及蛀牙。

4.強健心臟

日本東北大學研究發現，和每天喝少於1杯綠茶的人相比，每天喝5杯以上綠茶的男性，因心腦血管疾病死亡的風險能降低22%，女性則減少31%。

5.延緩衰老

由於綠茶是很棒的抗氧化劑，能夠強化中老年婦女的腿部肌肉組織，具有抗衰老，及平衡膽固醇含量的作用，還有助於維持體重。



▲專家提醒，胃痛、胃弱者不適合飲用微寒的綠茶。（示意圖／記者李佳蓉攝）

儘管喝綠茶好處多，但專家也提醒並非人人適合，由於綠茶茶性偏涼，適合在夏天飲用，卻不適合體質偏寒者。此外，以下4種情況也不適合喝綠茶。包括胃不好的人，因綠茶微寒容易刺激腸胃，因此胃弱者應少喝或不喝，改喝溫性的紅茶、熟普洱較好；睡前和空腹時也別喝，睡前喝茶容易導致失眠，而空腹喝茶則會讓腸道吸收過多咖啡因，而出現心慌、頭暈和手腳無力情況。最後，飯前飯後也別急著喝茶，茶中的鞣酸會影響人體對蛋白質和鐵質的吸收，不可不慎。