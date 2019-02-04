天蠍少喝酒！星座「2月健康運勢」揭曉...巨蟹小心消化問題



▲新年要好好照顧身體的健康，天蠍座可別開心過了頭就喝ㄎㄧㄤ！（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



國際中心／綜合報導

一眨眼間，2019年來到2月了！除了大肆慶祝新年之外，當然身體的健康也要多照顧。對此，占星學家Manav Jaitly就在國外網站《Indiatimes》揭曉12星座的2月健康運勢，其中巨蟹座要小心消化系統的毛病，金牛要注意皮膚問題，而天蠍座則不能喝太多酒！

12星座2月健康運勢：

1.牡羊座

身為牡羊座的你，一定要好好把握2月！因為這個月對你來說會是一個很好的月份，你將擁有良好的健康狀況。如果你已經下定決心要保持身體的健康，那就應該要先飲食下手，並且要記得多運動；此外，多喝溫水也能為你帶來一些益處。



▲除了多運動之外，牡羊座平常也要記得多喝水。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2.金牛座

金牛座這個月的健康運勢不會有太多問題，但是唯一要注意的就是衛生狀況和皮膚問題；假如你忽略了，可能就會讓皮膚出現許多問題。

3.雙子座

隨著天氣和溫度的突然變化，咳嗽和感冒都是相當普遍的問題，所以雙子座在這個月應該要好好照顧自己的喉嚨，要記得多喝溫水以及攝取蔬菜、水果，其他像是生薑或是薑黃都能讓你的免疫力變的更好。



▲雙子座要好好照顧自己的喉嚨，咳嗽和感冒才不會找上門。（示意圖／記者周姈姈攝）



4.巨蟹座

巨蟹座在這個月要小心「消化系統」的問題，如果你沒有好好照顧自己，就算是一點胃部毛病也會變大病。你必須採取的一個預防措施就是不要飲用會導致胃酸逆流或是干擾消化的熱飲。

5.處女座

對於處女座來說，2月可能會過的不太順利，如果你身上現在扛有任何壓力，可能會導致相關的併發症，所以你可以透過冥想放鬆心靈、舒緩緊張的情緒。此外，Jaitly建議，飲食中可以加入一些核桃、杏仁、香蕉、菠菜或是酪梨，幫助促進大腦的活動力。



▲處女座平常可以多吃酪梨、菠菜等等食物促進大腦的活動力。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



6.獅子座

2月對於獅子座來說，會是一個很好的月份，你將擁有一個良好的健康狀況，能夠讓你在生活中繼續努力。Jaitly提醒，可以在飲食中加入一些甜菜根，這樣就可以有效控制你的血壓。

7.天秤座

時序來到了2月，過不久將要迎接春天，所以天秤座可以好好利用這段時間打掃家裡，這樣才能讓家中的空氣品質變好。假如你生活在環境比較差的地區，你可能會感染呼吸道疾病，所以出門在外一定要記得戴口罩。



▲天秤座可以利用放假的時間好好整理家裡。



8.天蠍座

2月新年到，相信許多人會吃大餐、喝酒渡過，但天蠍座要切記，千萬不可以過度飲酒，因為過量攝取酒精會導致與腎臟相關的疾病。Jaitly指出，平常可以多喝檸檬水幫助身體排毒，另外也可以在飲食中加入一些蘑菇，這樣能讓你越吃越健康。

9.射手座

基本上，射手座在這個月不會遇到什麼健康問題，唯一要注意的就是衛生習慣，並且要試著把步調放慢。平常可以做瑜珈、冥想，這將使你的思想變的更加清晰。



▲射手座平常可以多冥想、做瑜珈，讓身、心靈都可以放鬆。



10.摩羯座

2月對於摩羯座來說會是一個艱難的月份，心理健康可能會出現一些問題。眾所皆知，摩羯座是個超級工作狂，但你要知道，這世界上的每件事情本來就不可能百分之百完美。

面對這樣的狀況，會讓摩羯座的內心產生巨大的壓力、消極和焦慮感，因此Jaitly提醒，可以多吃一些新鮮營養又能夠排毒的食物。

11.水瓶座

在2月，水瓶座將會是所有星座中最幸運的代表，「積極性」和「希望」都在前方等著你們。在健康方面，一切都會很好，所以如果你有想要運動，這個月會是最好的時機點。

12.雙魚座

雙魚座在這個月要多注意了，因為你可能會被透過空氣傳播的病毒和疾病感染，所以要記得好好維持免疫系統的健康，定期補充一些維生素C補充劑、橘子或是鳳梨等食物。