高市首例腸病毒重症！　1歲女童「併發腦炎」住院11天

▲防範腸病毒，一定要勤洗手。（圖／高雄市衛生局提供）

生活中心／綜合報導

春節連假期間交通南來北往，最擔心的就是病毒也跟著散播，截至目前為止，全台已有3例腸病毒感染併發重症確診個案。高雄市本周首度出現腸病毒併發重症案例，一名住在鼓山區的1歲9個月的女童，1月16日發燒，隔天出現口腔潰瘍及四肢出水泡疹等症狀，才被診斷出是腸病毒，2月1日由疾管署綜合研判為感染腸病毒71型重症確診個案。

高市衛生局指出，今年截至目前為止，全台累積3例腸病毒感染併發重症確診個案，鼓山區女童發燒隔天出現雙腳無力及坐姿不穩情形，直到1月21日醫院通報急性無力肢體麻痺及未知感染源腦炎，住院11天直到1月30日才康復出院，經調查，家中成員曾於女童發病前3天被診斷為腸病毒，不排除是同住者病毒交叉感染。

▲勤洗手才能遠離腸病毒。（資料圖／疾管署提供）

依據疾病管制署腸病毒疫情監測資料顯示，腸病毒健保門診及急診資料就診人次累計1萬177人，即將達到預警值的1.1萬人。高市衛生局指，高雄市就診人次616人，雖然還沒達到預警值的一半，但腸病毒71型已超過5年未有大規模流行，流行風險仍無法完全消除。

高市衛生局分析，腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家中嬰幼兒如果經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染之機會，一旦嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速等症狀，必須立即送醫。

高雄市有6家責任醫院，包含高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立小港醫院相關衛教、宣導活動資訊可至衛生局全球資訊網「腸病毒專區」及疾管署全球資訊網查詢或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）。

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