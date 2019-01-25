北市確認今年首例腸病毒重症！仍處疫情流行警訊期





▲腸病毒洗手資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市衛生局今（25）日公布確認該市今年首例腸病毒感染併發重症，為一名2歲幼童，曾經出現步態不穩、嗜睡、肌抽躍、心搏過速等症狀，一度收治加護病房，所幸已經康復出院。衛生局表示，北市近期腸病毒疫情仍於流行警訊期間，且5歲以下幼兒為重症高危險族群，提醒家長多注意幼兒手部衛生，正確洗手避免腸病毒上身。

北市衛生局表示，個案於1月4日開始發燒、口腔潰瘍，就醫並住院治療，1月6日出現步態不穩、嗜睡、肌抽躍、心搏過速等症狀，轉至加護病房進一步觀察，經衛生福利部疾病管制署檢驗感染型別為克沙奇A10型，目前已康復出院。

依健保資料顯示，北市近3週腸病毒門急診就診平均為1,115人次，高於北市流行閾值1,000人次，仍處於腸病毒流行警訊期間，北市衛生局疾病管制科科長歐佳齡提醒，腸病毒可經由飛沫、糞口、接觸到病人鼻涕等分泌物傳染，5歲以下幼兒為併發重症高危險群，提醒平時應注意孩子手部衛生習慣，家長接觸幼兒前也應洗手、換上潔淨衣物，並以稀釋漂白水擦拭居家及玩具，避免家中成員交叉感染，寒假期間生病孩童應避免出入公共場所。

同時應留意腸病毒感染併發重症前兆（嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快），掌握黃金治療時間，務必儘速至腸病毒重症責任醫院（臺北市共10家：臺大、北榮、三總、北醫、馬偕、國泰、新光、聯醫和平婦幼院區及陽明院區、萬芳）或大醫院就醫。