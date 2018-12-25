4歲女童染腸病毒71型重症　疫情還在流行期！

▲腸病毒仍超過流行警戒值。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年冬季仍有腸病毒疫情，疾病管制署今（25）日公布，上週國內新增2例腸病毒重症病例，當中一例4歲女童感染腸病毒71型，還出現急性無力肢體麻痺等症狀。而上週腸病毒就診超過1萬2千人次，仍超過流行警戒值，評估本週氣溫明顯下降，疫情有機會降溫。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增的2例幼童腸病毒重症病例，其中一例為中部4歲女童，於12月初起因陸續出現咳嗽、鼻涕、急性無力肢體麻痺等症狀就醫，收治住院，經檢驗審查確認為腸病毒71型併發重症；另一例則是北部2歲男童，在12月中旬因出現發燒、疱疹性咽峽炎、肢體無力與抽搐等症狀住院，經檢驗審查確認感染克沙奇A10型腸病毒併發重症。所幸，2人經治療之後，狀況均已改善並已出院。

▲預防腸病毒要注意洗手，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，今年總計有36例腸病毒併發重症，以伊科病毒11型12例、腸病毒71型8例為多，近期疫情以北部地區為主，多是輕症疫情，重症病例仍屬散發。

腸病毒入冬仍流行，且已經持續數週，疾管署副署長莊人祥認為與近期天氣忽冷忽熱，且偏暖有關，估計本周氣溫明顯下探之後，疫情有機會出現反轉向下。

5歲以下幼兒為腸病毒重症高危族群，疾管署再次提醒，連假將至，國人旅遊、拜訪親友的機會增加，如會接觸嬰幼兒應提高警覺，並落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手步驟，且須搓揉20秒以上。