寒假嚴防腸病毒！安親班、冬令營「幼兒接觸頻繁」 要注意

▲腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

小朋友陸續進入寒假，疾病管制署表示，腸病毒本週剛脫離流行期，不過假期間學童在冬令營、安親班活動，互動密切，仍可能造成小規模傳染。提醒還是要注意衛生習慣，正確洗手，如果小朋友生病就應該休息，避免到公共場所或者參與課外活動。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，國內去（2018）年腸病毒疫情自4月下旬起逐漸上升，於6月進入流行期，達到高峰後緩慢下降，而後於11月再度上升並於11月底超過流行閾值，12月底疫情開始下降。上週（1月6日至1月12日）腸病毒門急診就診計10,479人次，已連續兩週低於流行閾值（11,000人次），正式脫離流行期，並預期疫情持續趨緩。

劉定萍指出，近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，去年流行之伊科病毒11型已連續6週未於社區檢出，惟腸病毒71型仍持續活動，以輕症病例為主。

疾管署副署長羅一鈞表示，下週一開始學童陸續放寒假，不過家長可能會安排他們參加冬令營、安親班活動，孩子密切互動接觸仍可能造成小規模的傳染，即便疫情剛脫離流行期仍不能掉以輕心。

疾管署表示，腸病毒傳染力強，家長及教托育機構人員應教導幼童如出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人口密集、互動頻繁的場所，返家或進食前需確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，也應先洗手，以避免腸病毒於無形間危害幼兒健康。嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，降低交叉感染的機會。

去年累計36例腸病毒併發重症確定病例，以感染伊科病毒11型12例、腸病毒71型8例為多，另有感染克沙奇A4型、A9型、A10型、 A16型、B1型、B2型、B3型、B5型及腸病毒D68。時序雖已入冬，但腸病毒仍可能於社區活動，疾管署將持續監測疫情及流行病毒變化。