夢到掉牙＝無助！「10個常見夢境解析」曝光...你也曾這樣？

點評: 小編都會夢到自己的牙套維持器掉了...（是有多怕被牙醫罵嗚嗚）



▲「夢」會反應出生活中的狀況，或是表達一些重要的事物。（圖／記者謝婷婷攝）



生活中心／綜合報導

你有曾經夢過讓自己難以忘掉的夢嗎？有些心理學家認為，「夢」會反應人們在生活中遇到的狀況，而潛意識也會透過夢告訴自己一些重要的東西。對此，國外網站《Bright Side》就解析10種超常見的夢境，原來如果夢到掉牙等牙齒問題，就代表最近可能過的有點無助！

10種夢境大解析：

1.墜落

心理學家Ian Wallace認為，有關墜落的夢就代表內心藏有「失去控制的統治」，你覺得生活中的某些東西掌控不住，但是你也沒有想要面臨重大的改變，所以如果你很常夢到墜落的夢，那你就可以思考一下自己是否受到壓抑、傷害（例如：工作、感情、財務或是健康等等）以及解決的方法。

此外，有些科學家也利用了生理學解釋有關墜落的夢。隨著身體漸入沉睡，神經系統慢慢平靜下來，血壓和心率都會降低，而墜落的夢則是因為大腦在入睡時將這種狀況視為危險或是死亡，所以才會讓你從墜落的夢中突然醒來。

除了墜落之外，有些人會夢到有關飛翔的夢，這就代表自己已經擺脫一些沉重的負擔，並且獲得想要的自由了。

2.掉牙或是其他牙齒健康問題

在人類的潛意識中，會把「牙齒」當成武器和力量的指標，以及「抓住這個世界」的能力；也就是說，如果你夢到有關牙齒問題的夢，那就很可能是你最近對於這個世界感到無助。

研究夢境多年的專家Patricia Garfield表示，掉牙的夢和「隱藏的憤怒」連結在一起，當你抑制憤怒時，你會擠壓下巴，而牙齒可能就會發出一些聲音，這個夢也就代表現在就是時候消除負面情緒。

如果你曾經夢到身邊的人死了或是生病，從心理學的角度來看，這些夢的起因就是「對未來的恐懼」以及「不可避免的變化」；此外，若你看到自己死亡，那就象徵你將開始迎接未來的新事物。



▲人類的潛意識把牙齒當成一種武器和力量。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



3.考試／表演失敗

在夢中，你即將要考試／表演，結果你卻發現自己什麼都不記得，甚至連一句話都說不出口。通常這種類型的夢，在學生或是已畢業生會比較常見。

若是以心理學方面來解釋，這種夢就代表你可能在睡前就有一些壓力，或者是你非常擔心某事，因此《Bright Side》建議，是時候讓自己好好休息、放鬆一下了。

4.穿著奇怪的衣服／沒穿衣服

你在夢中穿著奇怪的衣服或是沒穿衣服，就代表你該注意「夢中遇到的感受」，這種夢通常都伴隨著羞恥和尷尬的感覺。Wallace指出，夢到自己穿著奇怪的衣服或是沒穿衣服，就意味著自己在新工作或是新關係中感到脆弱，而且你很怕別人會知道你的弱點和缺點。

但是，如果你在夢中沒有任何羞恥的感覺，而是為自己感到驕傲，那麼這樣的夢就具有另一種意義；也許你不再害怕被別人知道缺點和弱點，你只希望能讓其他人看到你的更多才能和個性。



▲就算你在夢中穿了奇怪的衣服也不覺得尷尬，那就代表你希望讓更多人看見你。



5.被追逐／受到傷害

被追逐或是受到傷害的夢含有多種涵義，一名研究夢境的專家Lauri Loewenberg說，那些傾向避免衝突、害怕惹怒別人或是引起問題的人，都會一直夢到自己被追逐。

你可以留意一下夢中追逐自己的東西，那樣東西就象徵著你在限時生活中不去思考的「不愉快感覺／情境」，可能會是債務或是成癮；還是說，在夢中是一個人追著你呢？那你就可以思考一下自己和夢中的人到底有什麼關聯，因為那個人可能是你某部分個性的投射（例如：隱藏的才藝或願望）。

6.災難／啟示

你有曾經夢過自己正在經歷災難嗎？如果有的話，就代表「個人問題」已經失去控制，或是某些事物受到威脅的結果，而你在現實生活中會表現出自己的脆弱。

有時候人只要做惡夢，可能就會大呼小叫，但這反而會引起更大的恐懼，對此，就有心理學家認為這種現象為「睡眠癱瘓」。在睡眠的最後階段，人可能會做夢，而大腦會故意讓身體癱瘓，所以身體只能靜靜地躺著；在睡眠的最後階段結束之前，人體會在短時間內進入睡眠和現實之間的狀態，可能會造成無法活動或說話。



▲如果你曾經夢過自己處於災難之中，那就表示你的個人問題已經失控。



7.設備或是車輛故障

在夢中，你試著要用某些小工具或設備，結果全都失效，對此，根據Garfield的說法，女性會比男性更常做這種夢，代表心中藏著對人際關係的擔憂，或是害怕失去與某人的情感聯繫。

此外，如果你夢到車子壞掉或是不能正常運行，那就表示，你目前是處於「缺乏支持」的狀態，你無法自己應付困難的生活狀況。

8.懷孕

雖然這聽起來很奇怪，但不只是女性，男性也會夢到自己懷孕。心理學家David Bedrick表示，夢到自己懷孕就代表一種「新奇」的事物，你的腦海中想著要生出一個新的迷人創意項目，所以如果你今天做了這種夢，那你就可以趕快找出生活中的一個新目標，並且努力實現。



▲別懷疑了！夢到自己懷孕就代表你該在生活中找到一個新目標。



9.遲到

根據夢境專家Michael R. Olsen指出，他認為夢到遲到就象徵著自己害怕錯過人際關係或是孩子成長過程中非常重要的事情。假如你常常不知所措，而且在現實生活中也很難擠出時間完成事務，那就代表你的潛意識告訴你，該是時候好好安排自己的行程了。

10.一個不知名／陌生的房間

不知名或是陌生房間的夢通常都和「自我認識」有關。如果你在夢中發現自己處在一個奇怪的房間裡，那就代表你不太了解自己，而且也象徵著你擁有一個隱藏的才能或是機會。

心理治療師Eddie Traversa認為，人們會下意識把某些房間和某些過程連結在一起，舉例來說，假如你夢到的是廚房，而廚房是一個把產品變成成品的地方，這就意味著你正在經歷一些內在的變化。

浴室則是擺脫「不必要行李」的象徵，這個夢就是在告訴你該擺脫一些不需要的東西了；此外，浴室也是清潔的意思，所以也就代表自己有必要澄清或是以不同的方式看待事物，而臥室則代表自己正在擔心有關感情的問題。