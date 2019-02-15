泡麵內含許多的調味料和防腐劑，是真的嗎？

▲市面上有眾多泡麵可供外食族選擇（示意圖／資料照）

文、圖／灃食教育基金會

依規定，防腐劑不能添加在泡麵的麵體中。事實上也沒這個必要，因為麵體在製做過程中會蒸煮、油炸（或熱風乾燥），加熱有殺菌的作用，油炸或熱風乾燥的過程也能大幅減少麵體的含水量和水活性，使微生物無法生長，提高保存性，而主要為增加麵糰筋性和彈性所添加的食鹽多少也具有延長保存的效果。



或許會有民眾誤以為泡麵的麵體、油包等成分標示寫到的抗氧化劑就等於是防腐劑，但並非如此，兩者分屬食品添加物規範的不同類別，抗氧化劑主要目的是防止油脂氧化酸敗、影響品質，與防止微生物引起變質和腐敗的防腐劑完全不一樣。

▲為了迎合消費者的飲食需求，泡麵總是添加各式調味料，在食用之前記得先閱讀「成份表」。（圖／記者陳涵茵攝）

不可否認的，整份泡麵的確含有許多的調味料，例如：味精、辛香料、醬料等，為符合政府法規一一展開其成分之後就成了各位看到的密密麻麻小字，各位一開始看不懂沒關係，別光顧著害怕，可稍微花些時間進一步研究，漸漸的就會對標示成分比較了解，也會知道成分單純和未詳實展開有何區別。

▲泡麵的熱量和鹽分含量都非常高，調味量應酌量使用。（圖／灃食教育基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最後，提醒大家，整份泡麵多為高油脂、高鹽分的重口味，建議加入青菜、雞蛋等食材一起食用，以補充其中所缺乏的膳食纖維、蛋白質、維生素等營養素。另外，也應注意產品營養標示的鈉含量和熱量，並依個人口味和身體狀況，酌量使用調味粉包和油包，或者少喝點湯。只要把握以上的原則，偶而當點心或充飢時吃一下是沒關係的，別長期把泡麵當作主食就好。

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