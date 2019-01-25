同學熱心幫頂背「啪」一聲　50歲女不能走就醫檢查椎間盤破裂

▲按摩不慎，造成椎間盤破裂。（圖／童綜合醫院提供，下同）

生活中心／綜合報導

50歲林小姐上指甲彩繪課，某一天提重物到教室，同學看她提重物辛苦，出於好意提議幫她按摩肩頸紓壓，沒想到同學在未告知的狀況下，幫她以膝蓋頂至椎間盤把上半身向後扳動，霎時間傳出「啪」的聲響，林小姐當下感覺到腰痛、大腿麻、臀部疼痛不能行走，近期更嚴重到無法久站與行走，需要以輪椅代步，就醫後才發現是椎間盤破裂。

林小姐就醫師跟醫生說，不僅腰臀疼痛、左腳不能伸直，鼠蹊部也不斷抽筋，疼痛感從臀部一直延伸到小腿部，導致無法好好入睡，感覺生不如死非常痛苦。童綜合醫院副院長徐少克，安排腰椎磁振造影檢查並確定腰椎椎間盤嚴重破裂，碎片還移位到神經孔，嚴重壓迫神經導致劇烈疼痛和肌肉無力。

副院長徐少克說，隔日安排林小姐進行內視鏡導航手術，因為碎片位移的位置被脊椎骨包圍，內視鏡不容易進入，還好有立體定位的導航配合手術，讓內視鏡進入時可以選擇破壞最少、最安全的途徑，進而順利完成了椎間盤碎片摘除手術，術後林小姐終於可靠雙腳行走，左大腿也能伸直，擺脫困坐輪椅的陰霾。

副院長徐少克也提到，椎間盤突出常因姿勢不當或受力不當或外傷而引起，經保守療法無效或是產生明顯神經受損症狀，如肌肉萎縮、大小便失禁等症狀就必須立即接受手術，但是傳統手術必須破壞正常肌肉及部分脊椎結構容易產生神經沾黏，造成脊椎不穩定等後遺症；脊椎內視鏡微創手術卻可以避免掉前面所提的結構肌肉的破壞，降低後遺症的產生，更能配合導航精準安全到達病變的位置，直接處理掉壓迫神經碎片。