粗工背痛到挺不直　罕見「脊柱旁感染」引發敗血症險死

▲李姓病患X光片發現第四、五節腰椎椎間高度變窄突出合併神經壓迫，MRI也發現炎性反應。（圖／李綜合醫療社團法人提供）

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台中一名54歲從事粗工的李姓病患，近月飽受背痛及坐骨神經痛，最近因疼痛加劇，甚至腰桿無法挺直、痛到寸步難行，到大甲李綜合醫院神經外科就醫後，經張廸生院長判斷為罕見「脊柱旁感染」，立即開刀進行微創減壓手術，才保住生命。

李姓病患表示，以往疼痛時只要休息足夠，狀況就會好轉，偶而也會到中醫針灸或拔罐而獲得改善，所以原先認為張廸生院長建議的住院觀察沒有必要，是回家後沒多久依然痛到不行才趕緊掛急診。

▲張廸生院長建議李姓病患應立即開刀。（圖／李綜合醫療社團法人提供）

張廸生院長表示，經驗尿抽血檢查，李姓病患的體溫、血糖值、白血球及發炎指數都偏高，透過X光片也發現患者第四、五節腰椎椎間高度變窄突出合併神經壓迫且有黃疸現象，MRI也發現炎性反應，開刀時也發現膿瘍且有感染合併漸進性敗血症，於是先做後位腰椎微創減壓術以及膿瘍清創，傷口清乾淨後，再做骨內固定及骨融合手術，術後李姓患者的白血球、發炎指數、疼痛指數都下降，出院前肝功能及血糖值均恢復正常，住院將近10天病情好轉，已順利出院。

▲張廸生院長建議民眾如果長期背痛或坐骨神經痛，又合併發燒等症狀，應立即就醫，以免因耽誤病情。（圖／李綜合醫療社團法人提供）

張廸生指出，脊柱旁感染好發部位在椎間盤、椎間盤旁的骨頭結構、椎間盤內硬膜上的空間以及周邊軟組織，盛行率在骨頭肌肉骨髓炎中約佔4%，發生原因主要由其他部位的血行擴展導致，常見的可能危險因子包括泌尿道感染、腰椎術後及軟組織感染，還有上呼吸道感染、糖尿病以及藥物成癮者等。

他建議民眾如果長期背痛或坐骨神經痛，又合併發燒等症狀，應立即就醫，以免因耽誤病情引發敗血症而有遺憾，而手術後也應觀察是否仍有發燒情形，也應遵照醫囑好好用藥。

