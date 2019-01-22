癌前病變50人就有1人！她巧遇醫院癌檢...查出原位癌救一命

▲約50人中就有1位有癌細胞病變。（圖／澄清醫院提供）

生活中心／綜合報導

澄清醫院中港院區去年執行四癌篩檢，包括大腸直腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌，共篩檢16000多人，發現癌前病變有298人，確診癌症61人，其中以乳癌居冠，受檢者中約50人中就有1位癌前病變。癌症防治中心主任陳仁亮醫師呼籲民眾多加利用政府提供的免費癌症篩檢以提早發現、治療。

▲澄清醫院在門診區設有大腸直腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌篩檢的專人服務。（圖／澄清醫院提供）

澄清醫院在門診區設有四癌篩檢的專人服務，同時也深入社區提供篩檢服務。有位40多歲的女性，因路過澄清醫院巧遇參與了四癌篩檢活動，而發現她的子宮頸抹片子篩檢結果異常，她很驚訝地表示感覺自己沒甚麼不正常，但回院接受進一步檢查後，確診早期子宮頸原位癌，還好現在已順利接受治療後出院了。

▲長期接觸香菸檳榔，易罹患口腔癌。（圖／取自達志示意圖）

另外，一位從事遠洋漁船行業的中年男子，一年有一半的時間都待在漁船，每天接觸香菸檳榔且持續多年。他因高血壓看診，順便接受口腔癌篩檢，經耳鼻喉醫師建議切片檢查，幸好是口腔黴菌感染，再由團隊醫療積極友善地介入後，他成功戒除了香菸和檳榔。

癌症防治中心主任陳仁亮醫師表示，從去年的四癌篩檢結果分析，最難能可貴的是發現癌前病變，就是尚未發展成癌症前所出現的組織細胞的異常，如大腸瘜肉、腺瘤，子宮頸病兆等，都能做最好的處理，以免發展成癌症，這樣的癌前病變，在四癌篩檢時以大腸直腸和乳房居多。

▲防癌的觀念，如戒菸、不酗酒、戒檳榔、B、C肝的防治、乳房自我檢查。（圖／取自pixabay）

陳仁亮醫師強調，大家都應要有積極防癌的觀念，如戒菸、不酗酒、戒檳榔、B、C肝的防治、乳房自我檢查，以及適度的運動和減胖。從癌症的統計分析發現，惡性腫瘤是隨著年齡的增長而越容易罹患，因此定期接受癌症篩檢就十分重要，如早期發現的癌症，完全治癒率在90％以上。一旦發現是較晚期的癌症，在目前多元的醫療技術與特殊療法，都會讓癌症病患延長生命和改善生活品質。