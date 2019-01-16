苦追空姐慘遭拒絕　他失眠、手抖竟「愛情斷鏈症候群」纏身

▲一名46歲事業有成的男性追求空姐遭拒，竟出現愛情斷鏈症候群。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者趙于婷／台北報導

一名46歲謝男是事業有成的銀行總經理，出差時結識25歲的陳姓空姐，一見鍾情後展開熱烈追求，但遭陳姓空姐嚴詞拒絕他的心意，苦心追求落得難堪收場，謝男開始失眠、借酒消愁，甚至出現一天不喝酒就會出現手抖、焦慮的狀況，確診「愛情斷鏈症候群」。

收治該病例的精神科醫師楊聰財指出，人在戀愛時腦內會分泌多巴胺等化學物質，容易使人無法維持平常的理智及判斷能力，若戀愛過程中遭逢挫折，不只可能做出非常態的反應，甚至引發許多身心問題。

以謝男案例來說，他擔心與陳姓空姐失去聯繫，找上學姐協助轉送禮物及傳達訊息，想藉由第三方幫忙牽繫起愛情的橋樑，沒想到原本擔任兩人傳話筒的學姐也在此時向謝男告白，並表明不會再幫他傳遞訊息，苦心追求卻落得難堪收場，加上被他人積極追求的雙重壓力下，出現焦慮症狀，最後求助精神科醫師。

▲精神科醫師楊聰財。（圖／醫師提供）

楊聰財說，現代人生活型態多元，對愛情渴求相當強烈，就臨床觀察，感情因素導致焦慮、睡眠障礙等問題就診的比例遞增，近年來出現偏執於單方面的戀愛，最後因無法修成正果而情緒低落、失眠，甚至引發憂鬱症及酒精使用障礙症的「愛情斷鏈症候群」患者激增二成。

針對「愛情斷鏈症候群」的治療，楊聰財說，原則上會採以心理治療合併藥物治療，先藉由心理治療緩解負面情緒，協助正向思考，再同步搭配藥物改善憂鬱或酒精使用障礙症的症狀，並且保持後續的追蹤輔導、請家人從旁協助支持，以利患者早日恢復正常生活。

楊聰財強調，真愛必須經歷過愛情心理學的「激情、親密、承諾」三階段，若想尋得真愛，就不應該嘗試約砲、一夜情、速食愛情，因為激情過後，降溫速度快，很少能走至親密期，甚至是修成正果。