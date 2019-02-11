提高健走效果的5大重點　事過3天運動效果歸零

▲健走是很自由的運動，並沒有硬性的規則。（圖／翻攝PEXELS）

文／半田俊之介



健走是很自由的運動，並沒有硬性的規則，不過對於想要提高運動效果的人，以下五大重點會有幫助。

❶走路時拉直背脊，雙眼看著正前方，精神抖擻地踏著步伐。

❷大腿和手臂有規律地大幅度擺動。

❸保持讓自己微微冒汗的速度就好。正為高血壓所苦的病人更不可以勉強，只要用輕鬆散步的速度即可。

❹每次健走以三十∼四十分鐘為目標，吃不消的人可以分三次進行，每次十分鐘。

❺盡量天天走，萬一實在做不到，也應該保持每星期至少三次的運動頻率。

▲走路時拉直背脊，雙眼看著正前方，精神抖擻地踏著步伐。（圖／新自然主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

夥伴相偕邊走邊聊，才能夠持之以恆

不喜歡運動的人，就算好不容易運動了，也往往虎頭蛇尾，後繼無力。運動如果不能養成日常習慣，就很難看到成效，三分鐘熱度的運動是沒有意義的。以下方法對於養成持之以恆的運動習慣有所助益。

首先，懶得運動的人不妨結伴同行，夫妻也好，鄰居也好，只要是聊得來的對象都可以。大家相偕邊走邊聊，就不會有「為運動而運動」的壓力，可以藉此鼓舞大家運動的士氣。除了結伴以外，走在大街上也可以欣賞櫥窗，觀察路樹街景，感受季節變化，甚至是走在公園時順便賞鳥，都可以為運動增添許多樂趣。

▲若在三天以內接續運動，運動效果就可以確實累積起來。（圖／pixabay）

事過三天，運動效果歸零

要如何知道自己有沒有養成運動習慣呢？在此提供大家一個簡單的衡量指標：從運動當日算起三天內，是否從事下一次運動？事隔三天以上，身體會忘記原來儲存的運動效果，所以又得歸零重來。若是打鐵趁熱，在三天以內接續運動，那麼運動效果就可以確實累積起來。由此可知，運動是必須養成習慣的。無法每天運動的人，至少要做到每周三次，效果將會具體呈現在眼前，激勵我們持續運動不放棄。

本文摘自《血壓完全控制的最新療法〈二版〉》／ 半田俊之介（東海大學醫學部內科學教授）／新自然主義