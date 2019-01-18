時常熬夜念書的孩子適合吃一些含有靈芝的保健食品嗎？

▲中醫記載的靈芝功效評價一直很高，大家普遍對於靈芝的印象就是珍貴的調理滋補藥材、有助於身體保健。（圖／達志示意圖）

文、圖／灃食教育基金會

中國人食用靈芝已有兩千多年的歷史，中醫記載的靈芝功效評價一直很高，自古相傳能治百病、延年益壽。因此，大家普遍對於靈芝的印象就是珍貴的調理滋補藥材、有助於身體保健，目前市面上也出現很多相關的粉狀、液狀、膠囊狀等保健食品或健康食品，這些產品多半主打含有靈芝的多醣體和三萜類成分。

▲想購買坊間的靈芝保健產品時，不妨先看清楚包裝標示，最好能選擇健康食品認證的產品，品質才能有保障。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

不過，消費者可別隨便看到「靈芝」兩個字就心動買單。靈芝多醣體的種類與其分子量分布不同，因此各產品的多醣組成差異很明顯，的確有研究證實某些多醣可以促進免疫細胞活性，達到提升免疫力的效果；靈芝三萜類化合物中的靈芝酸，也經動物試驗結果顯示具有護肝的作用。



只是，在動物試驗所呈現的效果是不是就代表在人體的功效，仍是見仁見智，再加上，並非所有的靈芝多醣體都有期望的生理活性。所以，想購買坊間的靈芝保健產品時，不妨先看清楚包裝標示，最好能選擇健康食品認證的產品，品質才能有保障，且可多方諮詢醫師、營養師等專業人士該產品是否適合個人的身體狀況。

▲平時注意孩子是否有均衡飲食和運動習慣，並鼓勵孩子早睡早起念書、別再晚睡熬夜才是健康的上上策。（圖／灃食教育基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最後提醒大家：任何的保健食品或健康食品未必適合每一個人，而且基本上是以預防為主，不具有治療功效，食用的量也應遵照產品的說明和建議、不宜過多，否則可能造成身體的負擔。平時就注意孩子是否有均衡飲食和運動習慣，並鼓勵孩子早睡早起念書、別再晚睡熬夜才是健康的上上策喔！

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